ماس كۇيىندە اپاتقا ۇشىراعان استانالىق 4 جىلعا سوتتالىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - بۇعان دەيىن 7 جىل مەرزىمگە كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان قالا تۇرعىنى قايتادان ماس كۇيىندە رولگە وتىرىپ، جول-كولىك وقيعاسىن جاساعان، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى پروكۋراتۋراسى.
سوتتالۋشى Hyundai Starex اۆتوكولىگىن باسقارىپ كەلە جاتىپ، استانا-قاراعاندى تراسساسى مەن ا-105 كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا رولگە يە بولا الماي، Lada Priora كولىگىمەن سوقتىعىسقانى انىقتالدى. جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان جابىرلەنۋشىگە 700 مىڭ تەڭگەدەن استام ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرىلگەن.
- سوت ۇكىمىمەن جۇرگىزۋشى قىلمىستىق كودەكستىڭ 346-بابىنىڭ 2-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، ءومىر بويىنا كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا سوتتالدى. ماتەريالدىق شىعىن ءوندىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەلوردا پروكۋراتۋراسى ازاماتتاردىڭ نازارىن جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ماڭىزدى جايتقا اۋداردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان ادامنىڭ كولىك جۇرگىزۋى، سونداي-اق الكوگولدىك، ەسىرتكىلىك نەمەسە ۋىتقۇمارلىق ماساڭ كۇيدە كولىك باسقارۋى - اۋىر قۇقىق بۇزۋشىلىق بولىپ سانالادى. مۇنداي ءىس-ارەكەتتەر ءۇشىن زاڭدا قاتاڭ جازا كوزدەلگەن. اتاپ ايتقاندا، كىنالى ادام بەلگىلى ءبىر لاۋازىمداردى اتقارۋ نەمەسە قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرىلىپ، 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.
وسىدان بۇرىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ تاپسىرماسىمەن اقتوبە وبلىسى ايتەكە بي اۋدانى بوگەتساي اۋىلىنىڭ شەتىندە 12 ادام قازا بولعان جول-كولىك وقيعاسىنىڭ سەبەپتەرىن تەرگەۋ جونىندە ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلعانى بەلگىلى بولدى.