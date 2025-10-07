ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:06, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    مارقاكولدىڭ كەي جەرلەرىندە قار قالىڭدىعى 15 س م- گە جەتتى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول اۋدانىنىڭ تاۋلى جەرلەرىندە قار قالىڭداپ بارادى.

    بۇگىن قار جابىنىنىڭ قالىڭدىعى كەي جەرلەردە 10-15 سانتيمەتردى قۇراپ، اۋا تەمپەراتۋراسى - 5-12 گرادۋس ارالىعىندا قۇبىلىپ تۇر.

    جالپى مارقاكولدە جىل سايىن قىس ىزعارلى، قارلى بولادى. مۇندا قازاقستانداعى ەڭ سۋىق جەر ورنالاسقان. ورتاشا تاۋلىكتىك تەمپەراتۋرا 0 گرادۋستان تومەن بولاتىن كەز 203 كۇنگە سوزىلادى.

    - قىستا تەمپەراتۋرا كەيدە - 45 گرادۋسقا، كەيدە - 53 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. جەلتوقساننان اقپانعا دەيىن بىرنەشە اپتا بويى تەمپەراتۋرا -35-40 گرادۋس شاماسىندا بولادى. مارقاكولگە العاشقى قار تامىزدىڭ باسىندا جاۋادى. كەي جاعدايلاردا 15-20 سانتيمەترلىك قار تامىزدا دا ءتۇسۋى مۇمكىن، ءبىراق ول تەز ەرىپ كەتەدى. قۇرقۇم جوتاسىنىڭ شىڭدارىن قىركۇيەكتە اق قار جابادى، - دەپ حابارلادى مارقاكول مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنان.

    قار جابىنى 110-170 كۇنگە ساقتالادى. ورتاشا قار قالىڭدىعى 87 سانتيمەتر شاماسىندا، ال قاردىڭ ەڭ كوپ جينالۋى ناۋرىزدىڭ ءبىرىنشى- ەكىنشى ونكۇندىگىندە تىركەلەدى. 
    كەي جىلدارى قاردىڭ قالىڭدىعى 150-200 سانتيمەترگە دەيىن جەتكەن. ەڭ كوپ قار جاۋعان قىس 1996-1997، 1997-1998، 2000-2001 -جىلدارى بولدى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قاراعاندى وبلىسىندا العاشقى قار جاۋعانى حابارلانعان.

