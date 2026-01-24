مارات ءباشىموۆ: رەفورمانىڭ باستى مىندەتى - ازاماتتاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىعىن شىنايى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ
استانا. KAZINFORM - رەفورمانىڭ باستى مىندەتى - ازاماتتاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىعى شىنايى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى مارات ءباشىموۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى الەمدىك ءتارتىپ بارعان سايىن تۇراقسىز ءارى بولجاپ بولمايتىن سيپات الىپ بارادى. ال حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنىڭ السىرەۋى مەملەكەتتىڭ بەرىك ىشكى ىرگەتاسىنىڭ ماڭىزىن ايقىنداي تۇسەدى. وسىعان بايلانىستى كونستيتۋتسيالىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان شارالار ايرىقشا مانگە يە بولۋدا.
مارات ءباشىموۆتىڭ پايىمىنشا، نەگىزگى ۇسىنىستاردىڭ ءبىرى - ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ. ول بۇل قادام جوعارى وكىلدى ورگاننىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىراتىنىن اتاپ ءوتتى. سايلاۋلاردى پروپورتسيونالدى جۇيە بويىنشا وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل رەتتە پارتيالاردى شەتەلدىك قۇرىلىمدار مەن شەتەلدىك قاتىسۋى بار كومپانيالاردىڭ قارجىلاندىرۋىنا تىيىم سالىناتىن بولادى.
- 2026-جىلعى كونستيتۋتسيالىق رەفورما ادامعا باعدارلانعان ساياسات باعىتىن جالعاستىرادى، مۇندا مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ وزەگىندە ناقتى ادام، ونىڭ قۇقىقتارى، بوستاندىقتارى مەن قادىر-قاسيەتى تۇرادى. قۇقىقتار مەن بوستاندىقتار ادامعا تۋعان ساتىنەن تيەسىلى جانە مەملەكەت تاراپىنان سىيعا بەرىلمەيدى. رەفورمانىڭ باستى مىندەتى - ازاماتتاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىن ناقتى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ ساپاسىن ارتتىرۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى مارات ءباشىموۆ.
بۇعان دەيىن ۆيتسە-پرەزيدەنتكە قويىلاتىن تالاپتاردىڭ ۇلگىسى جاريالانعانىن جازعان ەدىك.