ماۋلەن اشىمبايەۆ سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ الداعى مىندەتى تۋرالى پىكىر ايتتى
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتتارى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەلىمىزدى دامىتۋعا جانە تاۋەلسىزدىگىمىزدى نىعايتۋعا ارنالعان باستامالارىن تولىق قولداي وتىرىپ، ولاردى ىلگەرىلەتۋگە ءوز ۇلەسىن قوسادى. بۇل تۋرالى سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- وزدەرىڭىزگە بەلگىلى، اپتانىڭ باسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ وتىرىسى ءوتتى. قالىپتاسقان ءداستۇر بويىنشا، القالى جيىندا ەلىمىزدىڭ بولاشاعىنا ىقپال ەتەتىن ماڭىزدى باستامالار كوتەرىلدى. ونىڭ ىشىندە، كونستيتۋتسيالىق جانە پارلامەنتتىك رەفورماعا قاتىستى ناقتى ۇسىنىستار ايتىلدى. اتاپ ايتقاندا، پرەزيدەنتىمىز بولاشاق پارلامەنتتىڭ اتاۋى، قۇرىلىمى مەن وكىلەتتىگى بويىنشا پىكىرىن ءبىلدىردى. سونىمەن قاتار، قوعامدىق-ساياسي جانە مەملەكەتتىك بيلىك ينستيتۋتتارىن رەفورمالاۋدى كوزدەيتىن ۇسىنىستارىن جاريالادى. ولاردىڭ قاتارىندا حالىق كەڭەسى جانە ۆيتسە- پرەزيدەنت سياقتى جاڭا ينستيتۋتتار بار. وسىلايشا، ۇلتتىق قۇرىلتايدا ادىلەتتى قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسيالىق مودەلى ايقىندالدى دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار، - دەدى م. اشىمبايەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جيىندا ايتىلعان بارلىق باستامانى پرەزيدەنتتىڭ جارلىعىمەن قۇرىلعان ارنايى كوميسسيا ساراپتاپ، ءتيىستى وزگەرىستەر توپتاماسىن ازىرلەيتىن بولادى. كەيىننەن، بۇل قۇجات جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلادى.
- باستامالاردىڭ ماقساتى - «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» قاعيداتىنا ساي كەلەتىن بەرىك ءارى ءادىل جاڭا ساياسي جۇيە قالىپتاستىرۋ. ءوز كەزەگىندە، سەنات دەپۋتاتتارى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەلىمىزدى دامىتۋعا جانە تاۋەلسىزدىگىمىزدى نىعايتۋعا ارنالعان باستامالارىن تولىق قولداي وتىرىپ، ولاردى ىلگەرۋلەتۋگە ءوز ۇلەسىن قوسادى. سونداي-اق، زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردى قاجەت ەتەتىن شەشىمدەردى ۋاقتىلى پىسىقتايمىز. وسىلايشا، مۇددەلى تاراپتارمەن بىرلەسە وتىرىپ، ەل يگىلىگىنە باعىتتالعان قىزمەتىمىزدى جوعارى دەڭگەيدە اتقارامىز دەپ سەنەمىن، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەزيدەنت جاڭا پارلامەنتكە «قۇرىلتاي» دەگەن اتاۋ بەرۋدى ۇسىندى.