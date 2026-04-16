ماۋلەن اشىمبايەۆ قازاقستاننىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى قاشان تاعايىندالاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتىن تاعايىنداۋ ماسەلەسى جاڭا قۇرىلتايدىڭ قۇرىلۋىنان كەيىن شەشىلەدى. بۇل تۋرالى سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ماسەلەلەر مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى.
- جاڭا قۇرىلتاي سايلانعان سوڭ، مەملەكەت باسشىسى ءتيىستى شەشىم قابىلدايدى. زاڭعا جانە جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس شەشىمدەر قابىلدانادى. اتاپ ايتقاندا، بۇل ماسەلەلەر كونستيتۋتسيامىزدا ناقتى كورسەتىلگەن، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل ناۋرىز ايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى ەلدىڭ بيلىك ينستيتۋتتارىن نىعايتاتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، قاڭتار ايىندا ۆيتسە-پرەزيدەنتكە قويىلاتىن تالاپتاردىڭ ۇلگىسى جاريالاندى.