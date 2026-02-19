ماۋلەن اشىمبايەۆ كونستيتۋتسيا كۇنىنىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى پىكىر ايتتى
استانا. KAZINFORM - سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ اتا زاڭ كۇنىنىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.
اتاپ ايتقاندا، مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى دەپ جاريالانادى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن ەلىمىزدە مەرەكە رەتىندە اتالىپ وتەتىنى بەلگىلەنگەن. سوندىقتان اتا زاڭ (رەفەرەندۋمدا) قابىلدانسا، وندا مەرەكە كۇنى وزگەرەدى، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ايتا كەتەيىك، قولدانىستاعى كونستيتۋتسيا كۇنى تامىز ايىندا تويلانىپ كەلەدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قابىلدانعان جاعدايدا، اتا زاڭنىڭ ناقتى قاشان كۇشىنە ەنەتىنى انىق جازىلعان.
جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ «قورىتىندى جانە وتپەلى ەرەجەلەر» دەپ اتالاتىن سوڭعى ءبولىمىنىڭ 94-بابى 1-تارماعىنا سايكەس، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، بۇعان دەيىن قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ قولدانىسى سول مەزگىلدەن باستاپ توقتاتىلادى.