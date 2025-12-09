ماۋلەن اشىمبايەۆ ۆاتيكاندا ريم پاپاسىمەن كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ ۆاتيكانعا جۇمىس ساپارىمەن بارىپ، ريم كۋرياسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسەدى. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ اپتالىق بريفينگىدە ايتتى.
ساپار 10-جەلتوقساندا وتەدى. ءىس-ساپار اياسىندا پالاتا سپيكەرى ريم پاپاسى لەو XIV قابىلداۋىندا بولادى جانە كونفەسسياارالىق ديالوگ تاقىرىبىنداعى دوڭگەلەك ۇستەلگە قاتىسادى.
سونىمەن بىرگە، ماۋلەن اشىمبايەۆ ءدىنارالىق ديالوگ جونىندەگى ديكاستەريا پرەفەكتىسى دجوردج دجەيكوب كۋۆاكارمەن جۇزدەسىپ، پاپا فرانتسيسكتىڭ قابىرىنە گۇل قويادى. بۇدان بولەك، باعدارلامادا مالتا وردەنىنىڭ ۇلى ماگيسترى فرا دجون دانلوپپەن ەكىجاقتى قاتىناستار تاريحىنداعى العاشقى كەزدەسۋ جوسپارلانعان.
- ساپار قورىتىندىسى بويىنشا مالتا وردەنىمەن گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويۋ كوزدەلگەن، - دەدى س ءى م رەسمي وكىلى.
2-جەلتوقساندا ريم پاپاسى ليەۆ XIV- ءتىڭ العاشقى ەلشىلىك ساپارى اياقتالعانىن جازعان ەدىك.