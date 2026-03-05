مال شارۋاشىلىعىنا بولىنگەن ميللياردتار ەت باعاسىنا نەگە اسەر ەتپەي جاتىر - ۆيتسە-مينيستر جاۋابى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەربول تاسجۇرەكوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەلدە ەت جەتكىلىكتى بولعانمەن باعا نەگە تۇسپەي تۇرعانىن ايتتى.
- جىل سايىن مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ميللياردتاعان قاراجات بولىنگەنىمەن، ەت وندىرىسى دۇرىس جولعا قويىلماعاندىقتان حالىق بيۋدجەتتەن بولىنگەن اقشانىڭ يگىلىگىن كورە الماي وتىر. ويتكەنى ەت سوڭعى جىلدارى قىمباتتاپ كەتتى. وسىنىڭ سەبەبىن قالاي تۇسىندىرەسىز، - دەپ سۇرادى جۋرناليست.
ۆيتسە-مينيستر بۇل پايىممەن كەلىسپەيتىنىن ايتتى.
- قىزىل ەتتىڭ بارلىق ءتۇرى (مال مەن شوشقا ەتى) بويىنشا ەلگە قاجەتتى كولەمدى تولىق قامتاماسىز ەتىپ وتىرمىز. سانمەن ايتساق، بىلتىر 430 مىڭ توننا سيىر ەتى ءوندىرىلدى. ال قاجەتتىلىك 400 مىڭ توننا بولعان. سوندا ءتىپتى 30 مىڭ تونناداي ەتتى ەكسپورتتايتىن الەۋەتىمىز بار. ءبىراق وسىمەن توقتاپ قالماي، مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن قولعا الىپ جاتىرمىز. سونىڭ ارقاسىندا الداعى 2-3 جىلدىڭ ىشىندە ەت ءونىمىنىڭ كولەمى ارتا تۇسەدى، - دەدى ول.
ەربول تاسجۇرەكوۆ شەكارا سىرتىنداعى باعا ىشتەگى باعانى وزىمەن بىرگە جوعارى جەتەلەپ تۇرعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل ديناميكانى حالىق دۇكەن سورەلەرىنەن نەگە سەزىنبەي جاتقانىنا كەلسەك، ىرگەلەس ەلدەرگە ەت ەكسپورتى ۇلكەن. ناقتى ايتساق، وزبەكستاننان سۇرانىس جوعارى. ويتكەنى ءبىزدىڭ ەت باسەكەدە باسىمدىققا يە. سايكەسىنشە، ونداعى باعا بىزدەگى باعادان ايتارلىقتاي جوعارى. سوندىقتان مال بورداقىلايتىندار مەن مالشىلار ءونىمىن سىرتقا ساتۋعا تالپىنادى. وسىنداي ۇلكەن ەكسپورت سۇرانىسى بولىپ تۇرعاندىقتان كەشەندى جوسپار بەكىتتىك. سونىڭ ارقاسىندا ىشكى قاجەتتىلىكتى عانا قاناعاتتاندىرىپ قويماي، ەكسپورتتاعى الەۋەتىمىزدى دە تولىقتاي يگەرە الامىز، - دەدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.