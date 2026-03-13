مال شارۋاشىلىعىن 6 پايىز مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋ ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپاردى ازىرلەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ مال باسىن كوبەيتۋ، ونىمدىلىكتى ارتتىرۋ، قايتا وڭدەۋدى دامىتۋ جانە مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن كەڭەيتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس، اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپاردى ازىرلەدى.
كەشەندى جوسپار اياسىندا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ارنالعان جىلدىق سىياقى مولشەرلەمەسى %6 بولاتىن جاڭا جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى.
قارجىلاندىرۋ كەلەسى شارتتارمەن ۇسىنىلادى:
• جەڭىلدەتىلگەن مولشەرلەمە - جىلدىق %6؛
• مال شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، يكەمدى نەسيەلەۋ مەرزىمدەرى؛
• قارجىلاندىرۋدى «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» فيليالدارى، كرەديتتىك سەرىكتەستىكتەر جانە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر ارقىلى الۋ مۇمكىندىگى.
نەسيەلىك قاراجات اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ باسىن ساتىپ الۋعا جانە بورداقىلاۋ الاڭدارىن دامىتۋعا باعىتتالادى.
باعدارلامانىڭ ىسكە قوسىلۋى شارۋالاردى قولداۋعا جانە قازاقستاندا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا قوسىمشا سەرپىن بەرەدى دەپ كۇتىلۋدە.
ايتا كەتەلىك بيىل عىلىمي شارۋاشىلىقتارداعى ەگىس كولەمى %4,6 عا ارتادى.