ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:57, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ماكرون توقايەۆتى رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - فرانسۋز تاراپىنىڭ باستاماسى بويىنشا قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ەممانيۋەل ماكرونمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Макрон поздравил Токаева с успешным проведением референдума
    Фото: Акорда

    اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا فرانسۋز كوشباسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتىن جاڭا كونستيتۋتسياعا ارنالعان جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى. ول اتالعان ۋاقيعانىڭ تاريحي ماڭىزىن، سونداي-اق ەلدى ودان ءارى جاڭعىرتۋ جولىنداعى قارىشتى قادام ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ فرانتسيا پرەزيدەنتىنىڭ قولداۋى جانە رەفەرەندۋم ناتيجەسىنە جوعارى باعا بەرگەنى ءۇشىن العىس ايتتى.

    تاراپتار ەكونوميكاداعى، اسىرەسە، يندۋستريا مەن ەنەرگەتيكا سالالارىنداعى ءوزارا ىقپالداستىققا كوڭىلدەرى تولاتىنىن، سونداي-اق وسى باعىتتاعى بىرلەسكەن كۇش-جىگەردى جالعاستىرۋعا بەيىل ەكەندەرىن جەتكىزدى.

    مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋ ماقساتىندا الداعى ۋاقىتتا كەزدەسۋگە ۋاعدالاستى.

    Күнсұлтан Отарбай
