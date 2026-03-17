ماكرون توقايەۆتى رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - فرانسۋز تاراپىنىڭ باستاماسى بويىنشا قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ەممانيۋەل ماكرونمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا فرانسۋز كوشباسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتىن جاڭا كونستيتۋتسياعا ارنالعان جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى. ول اتالعان ۋاقيعانىڭ تاريحي ماڭىزىن، سونداي-اق ەلدى ودان ءارى جاڭعىرتۋ جولىنداعى قارىشتى قادام ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ فرانتسيا پرەزيدەنتىنىڭ قولداۋى جانە رەفەرەندۋم ناتيجەسىنە جوعارى باعا بەرگەنى ءۇشىن العىس ايتتى.
تاراپتار ەكونوميكاداعى، اسىرەسە، يندۋستريا مەن ەنەرگەتيكا سالالارىنداعى ءوزارا ىقپالداستىققا كوڭىلدەرى تولاتىنىن، سونداي-اق وسى باعىتتاعى بىرلەسكەن كۇش-جىگەردى جالعاستىرۋعا بەيىل ەكەندەرىن جەتكىزدى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋ ماقساتىندا الداعى ۋاقىتتا كەزدەسۋگە ۋاعدالاستى.