ماجىلىستە ۇسىنىلعان زاڭ جوبالارىنىڭ باسىم بولىگىن AMANAT پارتياسى فراكسياسى ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - ماجىلىستەگى AMANAT پارتياسى فراكسياسىنىڭ مۇشەلەرى وسى جىلى اتقارىلعان جۇمىستى قورىتىندىلاپ، الداعى ۋاقىتتا قولعا الىناتىن نەگىزگى ماقسات-مىندەتتەردى تالقىلادى.
دەپۋتاتتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى، سونداي-اق پرەزيدەنت پەن پارتيانىڭ سايلاۋالدى باعدارلامالارى ساپالى ءارى ۋاقتىلى ورىندالىپ جاتقانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار زاڭ شىعارۋ قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرى سارالانىپ، الداعى كەزەڭدەگى نەگىزگى مىندەتتەر ايقىندالدى جانە سايلاۋشىلارمەن كەزدەسۋ ءۇشىن دەپۋتاتتاردىڭ وڭىرلىك ساپارلارىنا دايىندىعى پىسىقتالدى.
ءماجىلىس سپيكەرى، AMANAT پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ءقازىر ەلىمىزدە تاريحي وزگەرىستەر ءجۇرىپ جاتىر جانە پارتيا وسى ۇدەرىستەردىڭ العى شەبىندە تۇر. بيىل پرەزيدەنتتىڭ قاتىسۋىمەن العاش رەت اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ- پلاتفورماسى وتكىزىلىپ، وندا ەل دامۋىنا قاتىستى ماڭىزدى ماسەلەلەر تالقىلاندى. بۇل الاڭ - پارتيا الەۋەتىنىڭ جانە ەل باسشىلىعىنىڭ وعان دەگەن جوعارى سەنىمىنىڭ ايقىن كورسەتكىشى.
- پرەزيدەنت ساياساتى - پارتيا جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باسىمدىعى. سوندىقتان ءبىز مەملەكەت باسشىسىنىڭ بارلىق جولداۋلارىن، رەفورمالارى مەن باستامالارىن قولدايمىز. ويتكەنى، ولاردىڭ ارتىندا مەملەكەتتىك مۇددە، ازاماتتاردىڭ ءال- اۋقاتى جانە ەلىمىزدىڭ تۇراقتى دامۋى تۇر. پارتيا ءوز جۇمىسىندا وسىنى باسشىلىققا الادى. وسى شاقىرىلىمدا دەپۋتاتتار باستاماشىلىق ەتكەن 98 زاڭنىڭ 88 ءىن پارتيامىزدىڭ مۇشەلەرى ازىرلەدى. بۇل - ماجىلىستەگى باستاماشىل زاڭداردىڭ 90 پايىزى AMANAT فراكتسياسىنا تيەسىلى دەگەن ءسوز. وسى جوعارى قارقىندى الداعى ۋاقىتتا دا ساقتاۋ قاجەت، - دەدى ەرلان قوشانوۆ.
سونىمەن قاتار پارتيا ءتوراعاسى زاڭ شىعارۋ پروتسەسى بارىسىندا فراكسيا مۇشەلەرى 7100 دەن استام وزگەرتۋ مەن تۇزەتۋ ەنگىزگەنىن اتاپ ءوتتى. ولار 728 دەپۋتاتتىق ساۋال جولدادى. وسى شاقىرىلىمدا ءماجىلىس قابىرعاسىندا جولدانعان دەپۋتاتتىق ساۋالداردىڭ جارتىسىنان كوبىسى «AMANAT» فراكتسياسىنىڭ مۇشەلەرىنە تيەسىلى. بۇل ساۋالداردىڭ بارلىعى ازاماتتاردى تولعاندىرعان وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋگە باعىتتالعان.
ەرلان قوشانوۆ «قارىزسىز قوعام»، «اۋىل اماناتى»، «جەر اماناتى» جانە «سيفرلىق قوعام» پارتيالىق جوبالارىنا ەرەكشە نازار اۋداردى. بۇگىندە وسى جوبالار بەلسەندى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ، ميلليونداعان ازاماتقا ناقتى قولداۋ كورسەتىپ وتىر. دەپۋتاتتار بۇل جوبالاردى جۇيەلى جۇزەگە اسىرۋ ىسىنە بەلسەندى ارالاسىپ، ولاردىڭ ءمانى مەن ماڭىزىن حالىققا كەڭىنەن تۇسىندىرۋگە ءتيىس.
سونداي-اق ءماجىلىس سپيكەرى اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ- پلاتفورماسىندا پرەزيدەنت ايقىنداپ بەرگەن نەگىزدى مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋ جۇمىسىن جەدەلدەتۋدى تاپسىردى. اتاپ ايتقاندا، اۋدان اكىمدەرىن سايلاۋ جانە IV دەڭگەيلى بيۋدجەتتەردى جەتىلدىرۋ بويىنشا ناقتى ۇسىنىستار ازىرلەۋ قاجەت ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. بۇل ماسەلەلەر «AMANAT» پارتياسىنىڭ وڭىرلىك دامۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كەڭەسىندە اشىق ءارى جان-جاقتى قارالۋعا ءتيىس. سونداي- اق فراكتسيا شالعاي اۋداندار مەن شەكارالىق اۋماقتاردى دامىتۋعا ارنالعان زاڭنىڭ تەزدەتىپ قابىلدانۋىن قامتاماسىز ەتۋى قاجەت. بۇل وسى اۋدانداردىڭ تۇراقتى ءارى كەشەندى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا باعىتتالعان جۇيەلى قۇجات بولۋى كەرەك.
جيىن سوڭىندا پارتيا ءتوراعاسى پارلامەنتشىلەردىڭ وڭىرلەرگە ساپارى الدىندا دەپۋتاتتارعا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى. كەلەسى جىلى قاڭتار ايىندا سايلاۋشىلارمەن كەزدەسۋلەر باستالادى. ساپار بارىسىندا دەپۋتاتتار وندىرىستىك جانە الەۋمەتتىك نىسانداردى ارالاپ، ەڭبەك ۇجىمدارىمەن جۇزدەسىپ، ازاماتتاردى جەكە قابىلدايدى. ەرلان قوشانوۆ بۇل كەزدەسۋلەر جەرگىلىكتى ماسەلەلەردى اشىق تالقىلاۋعا جانە قابىلدانعان زاڭداردىڭ ءمانىن حالىققا تۇسىندىرۋگە باعىتتالعان مازمۇندى ديالوگ فورماتىندا وتۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.