ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:52, 15 - قازان 2025 | GMT +5

    ماجىلىستە جاڭا دەپۋتات انت بەردى

    استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى قىزمەتىنە اۋىسقان جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ ورنىنا كەلگەن جاڭا دەپۋتات انت بەردى.

    депутат
    Фото: AMANAT партиясы

    بۇعان دەيىن AMANAT پارتياسىنىڭ ساياسي كەڭەس بيۋروسى ماجىلىستەگى پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا بوس مانداتتى پرەزيدەنت جاستار كادرلىق رەزەرۆىنىڭ مۇشەسى ءابۋتالىپ مۇتالىگە بەرۋ تۋرالى قاۋلى قابىلداعانى حابارلانعان.

    - قازاقستان حالقىنا ادال قىزمەت ەتۋگە، قازاقستاننىڭ تۇتاستىعى مەن تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋعا، ونىڭ كونستيتۋتسياسى مەن زاڭدارىنا قاتاڭ باعىنۋعا، دەپۋتاتتىڭ وزىمە جۇكتەلگەن مارتەبەلى مىندەتتەرىن ادال اتقارۋعا انت ەتەمىن، - دەدى ءابۋتالىپ ءمۇتالى.

    پارتيا تاراتقان مالىمەتكە سۇيەنسەك، AMANAT فراكسياسىنىڭ جاڭا دەپۋتاتى «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ تۇلەگى، بۇعان دەيىن سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت باعىتىندا ەڭبەك ەتىپ كەلگەن.

    سونداي-اق، ءابۋتالىپ ءمۇتالى ءماجىلىستىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتىنىڭ قۇرامىنا سايلاندى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ماجىلىستە زاڭ مەن ءتارتىپ ۇستەمدىك ەتەتىن قوعام قۇرۋدى كوزدەيتىن زاڭ جوباسى تالقىلانىپ جاتىر.

    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار