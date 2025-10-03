ماجارستان پرەزيدەنتى: الەم قازاقستاندى ايماقتاعى سيفرلىق دەرجاۆا رەتىندە تاني باستادى
استانا. KAZINFORM - ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ كەلەشەگى تۋرالى پايىمىن ايتتى.
- قازاقستان مەن ماجارستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق بايلانىسقا باعا بەرسەڭىز، قاي باعىتتاردىڭ الەۋەتى تەرەڭدەتۋگە تۇرالىق دەر ەدىڭىز؟
- بىزدەرگە ورتاق تاريحي مۇرانى ەسكەرسەك، ەلدەرىمىز اراسىنداعى قارىم-قاتىناس قازىر بەلسەندى دامۋ كەزەڭىن باستان كەشىپ جاتىر دەۋگە بولادى. بىلتىر ءبىز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ 10 جىلدىعىن اتاپ وتتىك. بۇل سەرىكتەستىك تىعىز ساياسي بايلانىستارمەن، جوعارى دەڭگەيدەگى تۇراقتى ساپارلارمەن، ۇنەمى كەڭەيىپ كەلە جاتقان ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقپەن، تىعىز مادەني بايلانىستارمەن جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ءوزارا بايلانىستارمەن كوزگە ۇرىپ تۇر.
باسىم باعىتتاردىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، فارماتسيەۆتيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعىن ءبولىپ اتاۋعا بولادى. ءبىز تەك ايماقتا عانا ەمەس، جاھاندىق دەڭگەيدە تانىلعان قازاقستانداعى تسيفرلاندىرۋ پروتسەستەرىن ۇلكەن قىزىعۋشىلىقپەن باقىلاپ وتىرمىز. ءدال وسى سالالار، ءبىزدىڭ ويىمىزشا، الداعى جىلدارى ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدى تەرەڭدەتە تۇسەتىن ءتۇرى بار.
- قازاقستان مەن ماجارستان ەۋروپا مەن ورتالىق ازيا اراسىنداعى بايلانىستى دامىتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. وسى تۇرعىدا كولىك، لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا تىزبەكتەرىنىڭ رولىنە قانداي باعا بەرەر ەدىڭىز؟
- ءبىز ەۋروپالىق وداققا مۇشە مەملەكەت رەتىندە، اسىرەسە ورتالىق ەۋروپا ەلى رەتىندە قازاقستانمەن قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا ستراتەگيالىق ءمان بەرەمىز. قازىرگى داعدارىستار جاعدايىندا شىعىس پەن باتىس اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ، ساۋدانى دامىتۋدىڭ، ەنەرگيا كوزدەرىن ءارتاراپتاندىرۋدىڭ جانە سەنىمدى حالىقارالىق كولىك مارشرۋتتارىن قۇرۋدىڭ ماڭىزدىلىعى ارتىپ كەلەدى. وسى باعىتتاردىڭ بارىندە قازاقستان شەشۋشى ءرول اتقارادى.
قازاقستان اۋماعى ارقىلى وتەتىن ترانسكاسپيي حالىقارالىق كولىك ءدالىزى ايتارلىقتاي جەتىستىك بولىپ ەسەپتەلەدى. ماجارستان مەن قازاقستاننىڭ الدىندا ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى كوپىر جانە قاقپا رەتىندە قىزمەت ەتۋدىڭ مۇمكىندىكتەرى تۇر.
- ەكى اراداعى ۇزاق مەرزىمدى ارىپتەستىكتى نىعايتۋدا گۋمانيتارلىق بايلانىستاردىڭ ءرولى قانداي دەپ ويلايسىز؟
- تۇركىلىك تامىر قازاق جانە ماديار حالقىنىڭ اراسىنداعى بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا بەرىك ءارى سەنىمدى نەگىز بولىپ وتىر.
Stipendium Hungaricum باعدارلاماسى اياسىندا جىل سايىن قازاقستان ازاماتتارىنا 250 گرانت ۇسىنامىز. ونداعى ءبىر ورىنعا 6 ادام تالاسادى. ءبىز قازاقستاندىق ستۋدەنتتەردىڭ بىزدە ءبىلىم الۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن قولدايمىز جانە ءبىرقاتار ۆەنگريالىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىمەن ىنتىماقتاستىقتى بەلسەندى دامىتىپ جاتقانىنا قۋانىشتىمىز.
ءبىزدىڭ تۋريزم سالاسىنداعى بايلانىستارىمىز بۋداپەشت پەن شىمكەنت اراسىنداعى تىكەلەي اۋە قاتىناسىنىڭ ارقاسىندا نىعايىپ كەلەدى. بۇل ەكى حالىقتىڭ جاقىنداسۋىنا ىقپال ەتەدى. ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ساپارلار مەن جاڭا تابىستاردىڭ ارتۋى بارلىق دەڭگەيدەگى قازاق-ماديار بايلانىسى ورتاق تامىرعا نەگىزدەلگەن باۋىرلاستىقتى نىعايتا تۇسەدى.
