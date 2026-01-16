ماحابباتتى نەلىكتەن ەسىرتكىگە تەڭەيدى؟
استانا. قازاقپارات - الەمدەگى ەڭ ادەمى ءسوز «ماحابباتتى» ادامداردىڭ ەسىرتكىگە تەڭەيتىنىن ءجيى ەستيمىز. بۇنىڭ تاريحى قانداي جانە بۇل تەڭەۋ نەدەن شىققانىن بىلەسىز بە؟
قابىلدانعان ەسىرتكى دە، رومانتيكالىق ەموتسيالار دا ميدىڭ بەلگىلى ءبىر ورتالىعىنا اسەر بەرەدى ەكەن. بۇل ورتالىق ءوز الدىنا ميدىڭ ۋاجدەمەگە جاۋاپ بەرەتىن بولىگىنە سيگنال بەرەدى دە، ادام ءوزىنىڭ جۇبىن تاڭداپ، بۇرىن-سوڭدى ىستەمەگەن ارەكەتتەرىنە بارادى ەكەن.
نيۋ-يوركتەگى البەرت ەينشتەين مەديتسينالىق كوللەدجىنىڭ نيەۆرولوگى ليۋسي براۋن عاشىق بولعان ادام ءوزىن باقىتتى سەزىنەدى، الايدا جيىرەك ول سەزىممەن مازاسىزدىق سەزىمى دە بىرىگىپ جۇرەتىنىن ايتادى.
نيۋ-يوركتىك مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پسيحولوگى ارتۋر ارون ماحاببات سەزىمى ەسىرتكى ءتارىزدى ميىمىزدىڭ ءبىر وبلىسىن اكتيۆتەندىرەدى. ول عىلىمي زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، ەكسپەريمەنت ءۇشىن عاشىق بولعان 10 ايەل مەن 7 ەر ادامدى شاقىردى. ولارعا جاقسى كورەتىن ادامدارىنىڭ مەن ولارعا ۇقسايتىن كىسىلەردىڭ سۋرەتتەرى كورسەتىلدى.
ناتيجەسىندە سۇيەتىن ادامىنىڭ سۋرەتىنە قاراعاندا، زەرتتەۋگە قاتىسۋشىنىڭ ومىردە كەزدەسۋ كەزىندە اكتيۆتەنەتىن ميدىڭ بەلگىلى ءبىر ورتالىعى جۇمىس ىستەپ كەتكەن. وسىنداي ءبىرقاتار زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەسىنە سۇيەنسەك، عاشىقتىق سەزىمىنىڭ نەلىكتەن ەسىرتكىنىڭ بەرەتىن اسەرىنە تەڭەيتىنىن تۇسىنەمىز.
ءوز باسىم، الەمگە جان ءبىتىرىپ تۇرعان - ماحاببات دەگەن تۇجىرىممەن كەلىسەمىن. ۇلى سەزىمدەردىڭ ۇلىسى - شىنايى ماحاببات. ادامدار ماحابباتتى بىرەۋگە دەگەن ىنتىقتىقپەن، ۇزاق ۋاقىت ارالاسىپ جۇرگەن ادامعا ۇيرەنىپ قالعاندىعىمەن جانە عاشىقتىقپەن شاتاستىرادى. ناعىز ماحاببات جۇرەككە ءبىر كورگەننەن مە، الدە ادامدى جىلدار بويى تانىپ، بىلگەننەن كەيىن ورنايدى ما دەگەن داۋلى سۇراق بار. كەيبىرەۋى بىرىنشىسىنە قوسىلىپ، شىنايى ماحابباتقا ۋاقىت كەرەك ەمەستىگىن ايتسا، باسقالارى ەكىنشىسىن قولداپ، شىن سەزىم تاڭداعان جۇبىڭدى تولىققاندى زەرتتەپ، بىلگەننەن كەيىن تۋىندايتىنىن دالەلدەپ جاتادى.
مەنىڭ ويىمشا، بۇل ەكى نۇسقا دا ورىندى. ياعني، الەمدە قانشا ادام بار بولسا، سونشا پىكىر بولادى. سەبەبى، ءارقايسىسىندا ءارتۇرلى جاعداي، ءار قيلى سەبەپ پەن سالدارى بولادى. سوندىقتان دا وسىنداي داۋلار تۋىندايدى.
دايىنداعان: فاريزا ءابىلوۆا
massaget.kz