ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋدىڭ باسىمدىقتارى ايقىندالدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان ماشينا جاساۋشىلار وداعىنىڭ ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى.
وتىرىستىڭ جۇمىسىنا پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ، «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگى» ا ق باسقارما ءتوراعاسى رۋستام قاراعويشين، «الليۋر كومپانيالار توبى» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى اندرەي لاۆرەنتەۆ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ جانە وتاندىق جەتەكشى كاسىپورىنداردىڭ باسشىلارى قاتىستى.
باسقوسۋ بارىسىندا ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋعا قاتىستى جۇيەلى ماسەلەلەر، 2028 -جىلعا دەيىنگى ماشينا جاساۋدى دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى، سونداي-اق وسى جىلى وداق اتقارعان جۇمىستىڭ قورىتىندىلارى قارالدى.
پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ وڭىرلەردە وتاندىق ماشينا جاساۋدى دامىتۋ ءۇشىن سەنىمدى نەگىز قالىپتاسقانىن، سونداي-اق بيزنەس، پارلامەنت پەن ۇكىمەت اراسىنداعى ءتيىمدى قارىم-قاتىناس سالانىڭ ودان ءارى قارقىندى دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
وداقتىڭ باسقارما ءتوراعاسى مەيرام پىشەمبايەۆ بايانداما جاسادى. ول 2023- 2024 -جىلدارى مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋلارىندا بەرىلگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋى تۋرالى بايانداپ، بيىل ۇكىمەت جانە پارلامەنتپەن بىرلەسىپ وڭدەۋشى ونەركاسىپتى دامىتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى زاڭنامالىق وزگەرىستەر قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى. ولارعا ىشكى ەلدىك قۇندىلىقتى دامىتۋ باعدارلامالارىن بەكىتۋ مەن وففتەيك-كەلىسىمشارتتاردى جاساسۋ، سونداي-اق يمپورتتالاتىن جابدىقتار مەن ماتەريالدارعا قوسىلعان قۇن سالىعىن 1 جىلعا دەيىن كەيىنگە قالدىرۋ نورمالارى كىرەدى.
جيىن بارىسىندا ونەركاسىپتىك روبوتتاردى جەدەل ەنگىزۋ جانە ءوندىرىستى تسيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. سونداي-اق كاسىپورىنداردى وتاندىق شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋ، ىشكى ەلدىك قۇندىلىق باعدارلامالارىن بەكىتۋ جونىندەگى مىندەتتەمەلەردى زاڭنامالىق تۇرعىدا بەكىتۋ جانە قازاقستاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ ءتىزىلىمىن ەنگىزۋ ماسەلەلەرى دە قارالدى.
رومان سكليار مەملەكەتتىك ورگاندار مەن بيزنەستىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسى سالانىڭ تۇراقتى ءوسۋى مەن قويىلعان مىندەتتەردىڭ ورىندالۋى ءۇشىن اسا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ بارلىق ۇسىنىسى ءارى قاراي قاراۋ جانە شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن ۇكىمەتكە جانە ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ۇسىنىلادى.
