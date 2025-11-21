مادريد ۋكرايناعا ءىرى كومەك ءبولدى
استانا. قازاقپارات - يسپانيا ۋكرايناعا 817 ميلليون ەۋرو كولەمىندە جاڭا قولداۋ پاكەتىن جاريالادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر پەدرو سانچەس ۋكراينا باسشىسى ۆلاديميمر زەلەنسكيدىڭ پيرەنەي تۇبەگىنە ساپارى كەزىندە مالىمدەدى.
قارجىلاي قولداۋدىڭ 615 ميلليون ەۋروسى اسكەري كومەككە، ال 200 ميلليون ەۋرو ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالماق. ساراپشىلار بۇل قادام ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك قۇرىلىمىندا ءمادريدتىڭ ءرولىن كورسەتەتىن ستراتەگيالىق بەلگى دەپ باعالادى.
پەدرو سانچەس، يسپانيا پرەمەر-ءمينيسترى:
- قوماقتى قارجىنىڭ 100 ميلليونى ناتو- نىڭ ۋكرايناعا كومەك باعدارلاماسى اياسىندا ءبولىندى. بۇل ا ق ش قورعانىس ونەركاسىبىندە عانا بار جابدىقتاردى جەدەل ساتىپ الۋعا باعىتتالادى. دەگەنمەن ەل ىشىندە شەشىمگە قاتىستى قىزۋ پىكىرتالاس باسىلماي تۇر. قوعامنىڭ ءبىر بولىگى مادريدتىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋىن دۇرىس قادام دەپ باعالاسا، ەكىنشى بولىگى: «ينفلياتسيا مەن كۇردەلى الەۋمەتتىك جاعدايدا مۇنداي شىعىن ورىنسىز»، - دەيدى.