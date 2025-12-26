مادەني مۇراعا قاتىستى جاڭا زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر ارحەولوگيا سالاسىن جۇيەلەۋگە باعىتتالعان
استانا. KAZINFORM - اتاپ ايتقاندا، ارحەولوگيالىق جۇمىستاردى ليتسەنزيالاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، نىسانداردى قازبا جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن قورعاۋ، قورشالعان اۋماقتى قالپىنا كەلتىرۋ ءتارىزدى شارالار قاراستىرىلعان.
بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين Telegram-ارناسىندا جازدى.
ۇلتتىق قۇرىلتاي اياسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستامالارى مەن تاپسىرمالارىن جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرۋ جالعاسۋدا.
بۇگىن پرەزيدەنت تاريحي-مادەني مۇرا نىساندارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى زاڭعا قول قويدى. مەملەكەتتىك كەڭەسشىنىڭ سوزىنشە، زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر ارحەولوگيا سالاسىن جۇيەلەۋگە باعىتتالعان.
- اتاپ ايتقاندا، ارحەولوگيالىق جۇمىستاردى ليتسەنزيالاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، نىسانداردى قازبا جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن قورعاۋ، قورشالعان اۋماقتى قالپىنا كەلتىرۋ، تابىلعان ماتەريالداردى ورتالىقتاندىرىلعان نەگىزدە ساقتاۋ شارالارى قاراستىرىلعان. سونداي-اق زاڭدا مەملەكەتتىك قور، ۇلتتىق دەپوزيتاري، ءبىرىڭعاي اۆتوماتتاندىرىلعان اقپاراتتىق جۇيە قۇرۋ كوزدەلگەن. تۇپتەپ كەلگەندە وسى قادامدار تاريحي مۇرانى قورعاۋ ءىسىن جاقسارتادى، زاڭسىز قازبا جۇمىستارىنا قارسى كۇرەستىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى ءارى ارحەولوگيا سالاسىنداعى باقىلاۋ مەن ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى قارين.
سونىمەن قاتار ۇكىمەت 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان ناشاقورلىققا جانە ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەس جونىندەگى جاڭا كەشەندى جوسپاردى قابىلدادى. ەرلان قارين جاڭا جوسپاردا ناشاقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل سالاسىندا بۇعان دەيىن قابىلدانعان شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ تاجىريبەسى ەسكەرىلگەنىن ايتتى.
- ناشاقورلىقتىڭ الدىن الۋ جانە قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ماسەلەلەرىن شەشۋ بلوگى كۇشەيتىلدى. ەڭ باستىسى، قۇجاتتى ازىرلەۋگە پرەزيدەنت جانىنداعى جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەستىڭ مۇشەلەرى ايىرىقشا اتسالىستى. ولار قوعامدا ناشاقورلىققا قارسى نولدىك توزىمدىلىكتى ورنىقتىرۋ ىسىنەن دە شەت قالعان ەمەس، - دەپ تۇيىندەدى ول.
بۇدان بۇرىن ەرلان قارين اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە جونىندەگى جۇمىستى كۇشەيتۋدى تاپسىرعانىن جازعان ەدىك.