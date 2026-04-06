ماڭعىستاۋلىق وقۋشى قازاق مادەنيەتىن دارىپتەيتىن ويىن ازىرلەدى
استانا. قازاقپارات - اقتاۋداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى ەسبول ازان ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن شامامەن 830 قاتىسۋشىنى بىرىكتىرگەن ۇلتتىق AI- جوبالار بايقاۋىنا قاتىستى. ول بايقاۋدا SARDAR اتتى 3D- ويىنىن قازىلار القاسىنىڭ نازارىنا ۇسىنىپ، ۇزدىك 20 قاتىسۋشىنىڭ قاتارىنا ىلىكتى، دەپ حابارلايدى.
قوعامدىق كوممۋنيكاتسيا ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، SARDAR - سيۋجەتكە قۇرىلعان شىتىرمان ويىن. قازىر ونىڭ العاشقى نۇسقاسى بار. ويىن قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە شىعۋى جوسپارلانىپ وتىر. كەيىن باسقا تىلدەر دە قوسىلۋى مۇمكىن.
جوبانىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ويىن كەيىپكەرلەرى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جۇمىس ىستەيدى. ولار ويىنشىمەن ەركىن سويلەسىپ، ءار ارەكەتكە قاراي وزگەرىپ وتىرادى. سونىڭ ارقاسىندا ءار ويىننىڭ ءوتۋى ەرەكشە بولادى.
جاس ازىرلەۋشى بۇل يدەيانىڭ بالا كەزدەن پايدا بولعانىن ايتادى. ول بۇرىن كوپ ويىن ويناعان، ءبىراق قازاق ءتىلى مەن مادەنيەتىن كورسەتەتىن جوبانى كەزدەستىرمەگەن. سوندىقتان 2024 -جىلدان باستاپ گەيمديەۆتى ءوزى ۇيرەنىپ، وسى ويىندى جاساۋدى قولعا العان.
جوبا بىرنەشە بايقاۋدا جۇلدەلى ورىندارعا يە بولىپ ۇلگەردى. اتاپ ايتقاندا، رەسپۋبليكالىق عىلىمي جوبالار جارىسىندا ءى ورىن الىپ، ستارتاپ بايقاۋلارىندا جەڭىسكە جەتكەن. سونداي-اق «Tauelsizdik Urpaktary» گرانتى اياسىندا 1 ميلليون تەڭگە قارجىلاي قولداۋ العان.
ايتا كەتەيىك، ويىننىڭ تولىق نۇسقاسى 2026 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا Steam پلاتفورماسىندا جاريالانادى. ال 2027 -جىلى ءموبيلدى قوسىمشا رەتىندە دە قولجەتىمدى بولادى.