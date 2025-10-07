م ءا م س دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ نەگىزگى قارجىلاندىرۋ كوزىنە اينالادى
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلى م ءا م س قاراجاتى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ نەگىزگى قارجىلاندىرۋ كوزىنە اينالادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ايتتى.
- ساقتاندىرۋ مودەلىن ەنگىزۋ قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى جالپى شىعىستارىنىڭ ۇلعايۋىنا سەرپىن بەردى. م ءا م س ىسكە قوسىلعاننان كەيىن سالالىق قارجىلاندىرۋدىڭ ورتاشا جىلدىق قارقىنى 2 ەسەدەن ارتىق ءوسىپ، 21,2 پايىزدى قۇرادى. بۇل ينۆەستيسيالاردىڭ، ونىڭ ىشىندە جەكە ينۆەستيسيالاردىڭ كەلۋىن ىنتالاندىردى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ساقتاندىرۋ مودەلى جۇيەسىندە جۇمىس ىستەيتىن ەلدەردىڭ ۇزدىك تاجىريبەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمى مەن م ءا م س پاكەتتەرىن قايتا رەتتەۋ جۇرگىزىلدى. 2027 -جىلعا قاراي ءمامس قاراجاتى سالا شىعىستارىنىڭ نەگىزگى قارجىلاندىرۋ كوزىنە اينالادى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، سالانى قارجىلاندىرۋدى ۇلعايتۋ حالىق ءۇشىن مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىردى جانە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەك جاعدايىن جاقسارتۋعا تىكەلەي اسەر ەتەدى. ماسەلەن، سوڭعى 7 جىلدا 1 ادامعا ارنالعان مەديتسينالىق شىعىستار 98 مىڭ تەڭگەدەن 258 مىڭ تەڭگەگە دەيىن، ياعني 2,6 ەسەگە ۇلعايدى.
- بۇل رەتتە مەديتسينا پەرسونالىنىڭ ورتاشا جالاقىسى شامامەن 2,5 ەسە، ونىڭ ىشىندە دارىگەرلەردىڭ جالاقىسى 2,8 ەسە - 159 مىڭنان 442 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى. باستاپقى دەڭگەيدە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر جانە كونسۋلتاتسيالىق- دياگنوستيكالىق قىزمەتتەر سانى 2,7 ەسە ارتتى. الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ «تابىستى ادامنىڭ وسال توپقا جاردەمى» نەگىزگى قاعيداتىن جۇزەگە اسىرۋ جۇيەنىڭ باستى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى بولدى. بۇل الەۋمەتتىك ادىلدىكتىڭ ءتيىستى دەڭگەيىن جانە مەديتسينالىق كومەكتىڭ جالپىعا بىردەي قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.
بۇعان دەيىن 2026 -جىلى م ءا م س دەرەكتەرىن بەرەتىن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءتىزىمى جاڭارتىلاتىنىن جازعان ەدىك.