ەلىمىزدەگى ەڭ ۇزىن بويلى قىز تارازدا تۇرادى
استانا. قازاقپارات - ەلدەگى ەڭ بويشاڭ سپورتشى قىز تارازدا تۇرادى. باسكەتبولشى اياجان امانگەلديەۆانىڭ بويى 205 سانتيمەتر. ول بۇل تابيعي ەرەكشەلىگىن ۇلكەن سپورتتاعى باستى ارتىقشىلىعىنا اينالدىرعان. بۇگىندە سۇڭعاق بويلى ارۋعا شەتەلدىك كلۋبتار دا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
اياجان بالا كەزىنەن سپورتقا بەيىم بولعان. العاشقىدا دزيۋدودان باستاپ، كەيىن ۆولەيبولعا بەت بۇردى. سوڭعى 1,5 جىلدان بەرى باسكەتبولمەن كاسىبي تۇردە اينالىسىپ ءجۇر. 205 سانتيمەترلىك بوي اياجانعا سپورتتا مۇمكىندىك بەرسە، كۇندەلىكتى ومىردە كەيدە قولايسىزدىق تۋدىرادى ەكەن. اياجان كەيبىر كيىم مەن اياق كيىمدى تاپسىرىسپەن الدىرۋعا تۋرا كەلەتىنىن ايتادى.
اياجان امانگەلديەۆا، قالا تۇرعىنى:
- بۇنداي بوي ەكىنىڭ بىرىنە بەرىلە بەرمەيدى. ءوزىمدى جاقسى كورەم، ادامداردىڭ ورتاسىندا دەنەمدى تىك كوتەرىپ جۇرۋگە تىرىسامىن. اياق كيىمدى كوبىنەسە شەتەلدەن تاپسىرىس بەرىپ الدىرتامىن. ال كيىم بولسا قازىر سپورتتىق كيىمدەر كوپ وۆەرسايس ولشەمدە عوي. ونىڭ ءبارى تەز تابىلادى. ال كلاسسيكالىق كيىمدى تىكتىرتۋگە تۋرا كەلەدى.
اياجان كىشكەنتاي كەزىنەن-اق ۇزىن بويىمەن كوزگە تۇسكەن. اناسىنىڭ ايتۋىنشا، وعان بۇل ەرەكشەلىك اتاسىنان دارىعان. ول كىسى دە ەكى مەتردەن اساتىن الىپ دەنەلى بولعان.
تولقىن كۇزەنوۆا، اياجاننىڭ اناسى:
- 3, 4-سىنىپتان باستاپ بويى مۇعالىمدەرمەن بىردەي بولىپ جۇرەتىن. اياجاننىڭ ءوزىنىڭ اتاسى 2.10 بولعان. ۇلكەن الىپ دەنەلى قولدارى دا ۇلكەن ءوزى ءبىر سونداي داۋىسى دا جۋان ەرەكشە بولاتىن. اياجان سول كىسىگە ۇقسادى دەپ ويلايمىن.
اياجاننىڭ تالانتى تەك سپورتپەن شەكتەلمەيدى. سۇڭعاق بويلى سپورتشى ءوزىن كينو الەمىندە دە سىناپ كورىپ، تولىق مەتراجدى فيلمگە تۇسكەن. دەگەنمەن، قازىر ونىڭ باستى نازارى ۇلكەن سپورتتا.
اياجان امانگەلديەۆا:
- كەلەسى جىلعا ماۋسىمعا بىزدە جوسپار اتىراۋ قۇراما كومانداسىندا ويناۋ. وزدەرى شاقىردى مەنى. امەريكادا ۇزىن قىزدار وتە كوپ جاقسى وينايتىن باسكەتبولدى. سولارعا ەلىكتەيمىن. سولاردىڭ ويىندارىن كورەمىن. شەتەلدەن ماعان ۇسىنىستار بولعان. وسى امەريكانىڭ ستۋدەنتتەر ليگاسىندا ويناۋعا. كەلەسى سەزوننان باستاپ مەن امەريكاعا كەتۋىم مۇمكىن.
امير سۆەيد، باسكەتبولدان قالالىق قىزدار قۇراماسىنىڭ باپكەرى:
- باسكەتبولدا بويدىڭ ۇزىن بولعانى - ۇلكەن ارتىقشىلىق. ويتكەنى الاڭداعى كوپتەگەن پوزيتسيادا بويشاڭ ويىنشىلار ويىننىڭ قارقىنىن قالىپتاستىرىپ، شابۋىلدى ءتيىمدى ۇيىمداستىرادى. قولدىڭ ۇزىن بولۋى دا دوپقا تالاس كەزىندە باسىمدىق بەرەدى. سوندىقتان كەز كەلگەن كوماندا قۇرامىندا كەم دەگەندە ەكى-ءۇش بويشاڭ ويىنشىنىڭ بولعانى ماڭىزدى.
205 سانتيمەتر اياجان ءۇشىن جاي عانا بوي ولشەمى ەمەس. بۇل سپورتتاعى مۇمكىندىگىن ارتتىرعان تابيعي ارتىقشىلىق. ول وسى ەرەكشەلىگىن كۇندەلىكتى ەڭبەگىمەن ۇشتاستىرىپ، ۇلكەن سپورتتاعى بيىك ماقساتتارىنا ۇمتىلىپ كەلەدى.
24.kz