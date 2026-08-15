ەلىمىزدىڭ تۇرمەلەرىندەگى سوتتالعانداردىڭ قانشاسى جۇمىسپەن قامتىلعان
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا ەلىمىزدىڭ اباقتىلارىنداعى سوتتالعانداردىڭ قانشاسى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىندە بۇگىنگى تاڭدا 30 مىڭنان استام ادام جازاسىن وتەپ جاتىر. ولاردىڭ 2 مىڭنان استامى - ايەلدەر، شامامەن 70- ءى - كامەلەتكە تولماعاندار، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
سونىمەن قاتار، ۆەدومستۆو ءار ادامنىڭ ەڭبەك ەتۋگە، قىزمەت ءتۇرى مەن كاسىبىن ەركىن تاڭداۋعا قۇقىعى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سوتتالعانداردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ سوتتالعان ادامنىڭ رەسمي ءوتىنىش بەرۋى نەگىزىندە ەڭبەك شارتىن جاساسۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا شامامەن 21 مىڭ ادام رەسمي تۇردە جۇمىسقا ورنالاسقان، بۇل كورسەتكىش جالپى سوتتالعاندار سانىنىڭ %65- ىنان اسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىزىلوردالىق تۇرمەدەگى تانىسىنا ەسىرتكى الىپ وتپەك بولعانىن جازعانبىز.