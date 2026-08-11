ەلىمىزدەگى جاستار سانى 6 ميلليونعا جۋىقتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 6 ميلليونعا جۋىق جاس ازامات تۇرادى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ەۆگەني كوچەتوۆ حالىقارالىق جاستار كۇنىنە ارنالعان بريفينگتە مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە جاستار ەل حالقىنىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرىن قۇرايدى. وسىعان بايلانىستى جاستار ساياساتى ءبىلىم بەرۋ نەمەسە جۇمىسپەن قامتۋمەن عانا شەكتەلمەي، ءبىرقاتار ماڭىزدى باعىتتى قامتيدى.
- جاستار ساياساتى - تەك وسكەلەڭ ۇرپاققا عانا قاتىستى ماسەلە ەمەس، تۇتاس ەلدىڭ بۇگىنى مەن كەلەشەگىن ايقىندايتىن ماڭىزدى باعىت. ول ءبىلىم بەرۋ، ەڭبەك نارىعى، تۇرعىن ءۇي، وتباسى، كاسىپكەرلىك، جاڭا تەحنولوگيالار، مادەنيەت، كرەاتيۆتى يندۋستريالار، وڭىرلەردى دامىتۋ جانە ازاماتتىق بەلسەندىلىك سەكىلدى ماڭىزدى باعىتتاردى قامتىپ وتىر، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
كەيىنگى جىلدارى جاستار ساياساتى سالاسىندا ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلدى. سونىڭ ءبىرى - جاستار ساناتىنا جاتاتىن ازاماتتاردىڭ جاس شەگىن 35 جاسقا دەيىن ۇلعايتۋ.
- سونىڭ ناتيجەسىندە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنا قاتىسا الاتىن ازاماتتار قاتارى كەڭەيدى. ءقازىر ەلىمىزدە 2023-2029 -جىلدارعا ارنالعان مەملەكەتتىك جاستار ساياساتىنىڭ تۇجىرىمداماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ونى ىسكە اسىرۋ جوسپارىنا 80-نەن استام ءىس- شارا مەن جوبا ەنگىزىلدى، - دەدى سپيكەر.
سونىمەن قاتار جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ جاستاردىڭ باسىم بولىگى ەلدىڭ بولاشاعىنا وڭ كوزقاراسپەن قارايتىنىن كورسەتكەن. «جاستار» عىلىمي- زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، قازاقستاندىق جاستاردىڭ 82,7 پايىزى ەل بولاشاعىنا سەنىممەن قارايدى.
- ەندىگى مىندەت - جاستاردىڭ وسى سەنىمىن ناقتى مۇمكىندىكتەرمەن ۇشتاستىرۋ. ول ءۇشىن ساپالى ءبىلىم الۋعا، جۇمىسقا ورنالاسۋعا، باسپانالى بولۋعا، كاسىپ باستاۋعا جانە ءوز قابىلەتىن جۇزەگە اسىرۋعا جاعداي جاساۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەدى ەۆگەنيي كوچەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىدا جاستاردىڭ يدەيالارىن جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «جاستار قاتىساتىن بيۋدجەت» جوباسى ىسكە قوسىلاتىنى حابارلاندى.