ەلىمىزدى جاقتىرمايتىن، مەنسىنبەيتىن ويلارى كەلتە ادامدار بار- قاسىم-جومارت توقايەۆ
قونايەۆ. KAZINFORM - الاتاۋدىڭ باس جوسپارىندا «Golden District» اۋدانى بولاشاقتا حالىقارالىق ءبىلىم جانە عىلىم ورتالىعى بولادى دەپ كورسەتىلگەن. قالادا وزىق ءبىلىم بەرەتىن ورتا قالىپتاستىرۋ ءۇشىن جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزۋ قاجەت. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت الماتى وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا ايتتى.
- «Green District» اۋدانى تارتىمدى تۋريستىك كلاستەر بولۋعا ءتيىس، ميلليونداعان تۋريستى قابىلداۋعا دايىن بولۋى كەرەك.
وسى ورايدا، قاپشاعاي سۋ قويماسىنداعى دەمالىس ايماعىنىڭ ماڭىزى ايرىقشا بولادى. ءبىراق مۇندا جۇرت جاز ايلارىندا عانا ەمەس، جىل بويى دەمالاتىنداي، ياعني، شاڭعى، سنوۋبورد، كونكي، بالىق اۋلاۋ جانە باسقاسىنا جاعداي جاساۋ قاجەت. ايتپەسە، جوسپاردىڭ ءبارى قاعاز جۇزىندە قالىپ قوياتىنى ايدان انىق.
سۋ قويماسىنىڭ جاعالاۋىنداعى بەي-بەرەكەت قۇرىلىستى دوعارۋ كەرەك، بارلىق جۇمىس رەت-رەتىمەن، باس جوسپارعا ساي جۇرگىزىلۋگە ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ونىڭ پكىرىنشە، قوناق ۇيلەر مەن مەيرامحانالاردان باستاپ، دەمالىس ساياباقتارىنا دەيىن بارلىق نىسانداردىڭ سىرت كەلبەتىنە باسا نازار اۋدارعان ءجون.
- ولاردىڭ ساۋلەتى، ياعني، ارحيتەكتۋرالىق ستيلى كورىكتى جانە ءبىرىڭعاي بولۋعا ءتيىس. تۇپتەپ كەلگەندە، قالا ينفراقۇرىلىمى تۋريزمنىڭ قارقىندى، ساپالى دامۋىنا جول اشۋى كەرەك. وسىلايشا، تۇسكەن قاراجاتتى وسى ايماقتىڭ يگىلىگىنە جۇمساۋعا بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى زاڭ مەن تارتىپكە قۇرمەتپەن قاراۋ - ەڭ الدىمەن جاۋاپكەرشىلىك سەزىمى جوعارى ازاماتتارعا ءتان ايرىقشا بولمىس ەكەنىن ايتتى.
- وسى تۇستا مەن «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسىنا بايلانىستى تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى. قالالار مەن اۋىلداردى كوركەيتۋ، اۋماقتاردى كوگالداندىرۋ جۇمىسىنا ءاردايىم ەرەكشە ءمان بەرۋ قاجەت. سونداي-اق ەكولوگيالىق مادەنيەتتى كوتەرۋ ماسەلەسىنە كوڭىل بولگەن ءجون. اسىرەسە، ادامداردىڭ تۋريستىك نىساندار مەن تابيعات اياسىنداعى تارتىبىنە ايرىقشا نازار اۋدارۋ ماڭىزدى. ءتارتىپ بۇزعانداردى، ياعني، ۆاندالداردى زاڭعا سايكەس جاۋاپقا تارتۋ قاجەت. ءبىر سوزبەن، قۇقىقتىق نيگيليزمگە قوعام بولىپ قارسى تۇرۋىمىز كەرەك. زاڭ مەن تارتىپكە قۇرمەتپەن قاراۋ دەگەنىمىز - جازادان قورقۋ ەمەس، بۇل - ەڭ الدىمەن جاۋاپكەرشىلىك سەزىمى جوعارى ازاماتتارعا ءتان ايرىقشا بولمىس. وسى ماڭىزدى دۇنيەنى دۇرىس تۇسىنگەن ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اسكەري قاقتىعىسقا تولى زاماندا ەلىمىزگە تاتۋلىق پەن تۇراقتىلىق اۋاداي قاجەت ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە ەسكە سالدى.
- قازىرگى بۇلىڭعىر، اسكەري قاقتىعىسقا تولى زاماندا ەلىمىزگە تاتۋلىق پەن تۇراقتىلىق اۋاداي قاجەت. ونسىز ەشقانداي رەفورما، جالپى وڭ وزگەرىس بولمايدى. سوندىقتان قۇقىق قورعاۋ مەكەمەلەرى زاڭ بۇزۋشىلىقتارعا قاتاڭ شارالار مەن جازالاردى قولدانۋى كەرەك.
كەيبىر ەلىمىزدى جاقتىرمايتىن، مەنسىنبەيتىن كىسىلەر، وكىنىشكە قاراي، سولاردىڭ ىشىندە پارلامەنت دەپۋتاتتارى بار، قۇقىقتىق ارەكەتتەرىمىزدى «شترافستان»، «ايىپپۇلستان» دەپ اتايدى ەكەن. مەيلى، ءوز ويلارىنىڭ كەلتەلىگىن كورسەتە بەرسىن.
ال حالقىمىزعا قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىك كەرەك. سوندىقتان ءبىز وسى جولدان تايمايمىز، باتىل تۇردە «زاڭ مەن ءتارتىپ» ساياساتىن جۇرگىزەمىز. سەبەبى بۇل - حالقىمىزدىڭ تالابى، حالقىمىزدىڭ سۇرانىسى. بۇكىل قوعام دا، اكىمدەر دە بۇل ماسەلەگە باسا نازار اۋدارۋى كەرەك، - دەدى توقايەۆ.
ايتا كەتەلىك توقايەۆ الاتاۋدىڭ الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمىن كۇشەيتۋدى تاپسىرعان ەدى.