ەلىمىزدىڭ ءۇش قالاسىندا جۇرگىزۋشىسىز تاكسي ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - جۇرگىزۋشىسىز تاكسي ىلكى جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا دايىندىق جالعاسىپ جاتىر. بۇل جونىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، جوبا Yandex جانە inDrive كومپانيالارىمەن بىرلەسىپ اتقارىلادى.
- قازىر قاجەتتى رەتتەۋشى بازانى ازىرلەۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. ول الداعى ۋاقىتتا تەحنولوگيانى ەلدىڭ وزگە قالالارىنا ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
ىلكى جوبا ءۇش قالادا - استانادا، الماتىدا جانە قوسشىدا ىسكە اسىرىلاتىنى بەلگىلى.
جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جۇيەسىن تەستىلەۋ 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جالعاسادى.
