KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدىڭ ءۇش قالاسىندا جۇرگىزۋشىسىز تاكسي ىسكە قوسىلادى

    استانا. KAZINFORM - جۇرگىزۋشىسىز تاكسي ىلكى جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا دايىندىق جالعاسىپ جاتىر. بۇل جونىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مالىمدەدى.

    пилотсыз такси
    Фото: Еламан Тұрысбеков / Kazinform

    ونىڭ سوزىنشە، جوبا Yandex جانە inDrive كومپانيالارىمەن بىرلەسىپ اتقارىلادى.

    - قازىر قاجەتتى رەتتەۋشى بازانى ازىرلەۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. ول الداعى ۋاقىتتا تەحنولوگيانى ەلدىڭ وزگە قالالارىنا ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.

    ىلكى جوبا ءۇش قالادا - استانادا، الماتىدا جانە قوسشىدا ىسكە اسىرىلاتىنى بەلگىلى.

    جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جۇيەسىن تەستىلەۋ 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جالعاسادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الاتاۋدا ايروتاكسي قاشان قولدانىسقا بەرىلەتىنىن جازعانبىز.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور