ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن وقۋشىلار اقوردانى ارالادى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنىنە وراي پرەزيدەنت رەزيدەنتسياسى بارلىق وبلىستان كەلگەن 100 وقۋشىعا ەسىگىن ايقارا اشتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
اقوردادا ءپان وليمپيادالارىنىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرى، وقۋ وزاتتارى، شىعارماشىلىق بايقاۋلاردىڭ جانە سپورت سايىستارىنىڭ لاۋرەاتتارى قوناق بولدى.
كىشكەنتاي مەيماندارعا عيمارات قۇرىلىسىنىڭ تاريحى مەن ساۋلەتتىك ەرەكشەلىكتەرى تۋرالى سىر شەرتەتىن قىزىقتى ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلدى.
وقۋشىلار رەسمي قابىلداۋ وتەتىن زالدارمەن، مەملەكەت باسشىسىنىڭ كىتاپحاناسىمەن تانىسىپ، رەزيدەنتسيا اۋماعىنداعى باقتا سەرۋەندەدى.
جەتكىنشەكتەر قازاقستان تاريحى تۋرالى جان- جاقتى مالىمەت الىپ، تاۋەلسىزدىك قۇندىلىقتارىنىڭ ماڭىزىنا بويلادى.
ەكسكۋرسيا سوڭىندا بالالارعا پرەزيدەنت اتىنان ەستەلىك سىيلىقتار تابىستالدى.