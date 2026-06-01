KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن وقۋشىلار اقوردانى ارالادى

    استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنىنە وراي پرەزيدەنت رەزيدەنتسياسى بارلىق وبلىستان كەلگەن 100 وقۋشىعا ەسىگىن ايقارا اشتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    اقوردادا ءپان وليمپيادالارىنىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرى، وقۋ وزاتتارى، شىعارماشىلىق بايقاۋلاردىڭ جانە سپورت سايىستارىنىڭ لاۋرەاتتارى قوناق بولدى.

    كىشكەنتاي مەيماندارعا عيمارات قۇرىلىسىنىڭ تاريحى مەن ساۋلەتتىك ەرەكشەلىكتەرى تۋرالى سىر شەرتەتىن قىزىقتى ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلدى.

    ы
    Фото: Ақорда

    وقۋشىلار رەسمي قابىلداۋ وتەتىن زالدارمەن، مەملەكەت باسشىسىنىڭ كىتاپحاناسىمەن تانىسىپ، رەزيدەنتسيا اۋماعىنداعى باقتا سەرۋەندەدى.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    جەتكىنشەكتەر قازاقستان تاريحى تۋرالى جان- جاقتى مالىمەت الىپ، تاۋەلسىزدىك قۇندىلىقتارىنىڭ ماڭىزىنا بويلادى.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    100 schoolchildren from across Kazakhstan take tour of Akorda Presidential Palace
    Photo credit: Akorda

    ەكسكۋرسيا سوڭىندا بالالارعا پرەزيدەنت اتىنان ەستەلىك سىيلىقتار تابىستالدى.

    Ақорда
    Фото: Ақорда
    у
    Фото: Ақорда
    дети
    Фото: Акорда
    өнер, домбыра
    Фото: Ақорда
    Еліміздің әр өңірінен келген оқушылар Ақорданы аралады
    Фото: Ақорда
    بيلىك جانە ساياسات اقوردا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور