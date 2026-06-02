ەلىمىزدەگى بالاباقشالاردا ۇلتتىق تاربيە باعدارلاماسى اقساپ تۇر - دەپۋتات رينات زايتوۆ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى بالاباقشالاردا ۇلتتىق تاربيە باعدارلاماسىنىڭ اقساپ تۇرعانى جانە بۇلدىرشىندەردىڭ وتاندىق ونىمدەردىڭ ورنىنا شەتەلدىك مۋلتفيلمدەردى كورۋگە ءماجبۇر ەكەنى ماجىلىستە وتكەن بريفينگتە سىنعا الىندى. پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى رينات زايتوۆ بالاباقشالارداعى ويىنشىقتار، ادەبيەتتەر مەن وتاندىق انيماتسيانىڭ ساپاسىنا قاتىستى ساۋال قويدى.
دەپۋتات بۇگىندە مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردا ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەيتىن باعدارلامالاردىڭ كورىنبەيتىنىن، بالالاردىڭ جاتتايتىن تاقپاقتارى مەن وقيتىن ادەبيەتتەرىنىڭ مازمۇنى تاياز ەكەنىن العا تارتتى.
سونداي-اق كەيبىر بالاباقشالاردا بالانىڭ پسيحولوگياسىنا كەرى اسەر ەتەتىن، لگبت سيمۆوليكاسى بار ويىنشىقتاردىڭ دا كەزدەسەتىنىن اشىپ ايتتى.
- قاشان بارساڭ بالاباقشادا «ماشا مەن ايۋ» (ماشا ي مەدۆەد) مەن «فيكسيكي» قوسىلىپ تۇرادى. جالپى ۇلتتىق تاربيە بەرەتىن بالاباقشادا باعدارلاما بار ما ءوزى؟ ناقتى سۇراق قويايىن، ۇلتتىق تاربيە بەرۋگە ارنالعان قانداي مۋلتيپليكاتسيا بار، ولار وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ تاپسىرىسىمەن، الدە كونسۋلتاتسياسىمەن ازىرلەنە مە؟ قانداي كورنەكىلىك قۇرالدار بار؟ قۇداي بەتىن ارى قىلسىن، كوپ بالاباقشادا ويىنشىقتاردى قاراساڭ لگبت سيمۆوليكاسىمەن تۇرادى. بالكىم سىزدەر بايقامايتىن شىعارسىزدار، ول دا قاۋىپتى، - دەپ سۇرادى ول.
بۇل ساۋالعا وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا جاۋاپ بەردى. ونىڭ ايتۋىنشا، مينيسترلىك تاراپىنان ارنايى ۇلگىلىك باعدارلاما مەن كورنەكىلىك قۇرالداردىڭ تىزبەسى بەكىتىلگەنىن جانە بۇل قۇجاتتاردا ۇلتتىق قۇندىلىقتاردىڭ ءبارى ەسكەرىلگەنىن ايتتى.
- وقۋ مينيسترلىگىمەن وقۋ باعدارلاماسىنىڭ ۇلگىلىك باعدارلاماسى بەكىتىلگەن. ۇلتتىق تاربيە، بارلىق قۇندىلىقتار سول باعدارلامادا ايقىندالعان. 216-بۇيرىقتا كورنەكىلىك وقۋ كەشەندەرىنىڭ بەكىتىلگەن تىزبەسى بار. بۇل تىزبەدە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا وسى مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمدارعا ادىستەمەلىك وقۋ كەشەنىن الۋ قۇزىرەتى بەرىلگەن. كورنەكىلىك قۇرالدارعا 70-بۇيرىقتا تىزىمدەرى بەكىتىلگەن. سوعان سايكەس بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ قىزمەتى 70 پايىزعا سايكەس بولۋى كەرەك، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆيتسە-مينيستر.
دەپۋتات مينيسترلىكتەن قۇرعاق بۇيرىقتاردىڭ ءنومىرىن ەمەس، بالاباقشاداعى ناقتى ادەبيەتتەر مەن مۋلتفيلمدەردىڭ اتاۋىن تالاپ ەتتى. بۇعان ۆيتسە-مينيستر بالاباقشادا قولدانىلاتىن قۇرالداردىڭ سيپاتىن ءتۇسىندىرىپ، انيماتسيا بويىنشا جاۋاپتى جازباشا جولدايتىنىن مالىمدەدى.
- ۇلتتىق تاربيە قۇندىلىقتارىنىڭ مىندەتى وسى وقۋ باعدارلاماسىندا ايقىندالعان. كورنەكىلىك قۇرالدارى ءار جاس ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي بولىنەدى. مىسالى، سيفەربلات ساعاتى، ءارتۇرلى جازۋشىلاردىڭ پورترەتتەرى بولۋى كەرەك نە بولماسا ماتەماتيكاعا بايلانىستى فيگۋرالار بولۋى ءتيىس. سونىڭ بارلىعىنىڭ تىزبەسى بىزدە 70-بۇيرىقتا انىقتالعان. سوعان بايلانىستى بارلىق بالاباقشا قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى. ال مۋلتفيلمگە قاتىستى اقپاراتتى مەن جازباشا عانا بەرە الامىن، - دەپ تۇيىندەدى شىنار اقپاروۆا.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا لگبت ناسيحاتىنا تىيىم سالاتىن زاڭعا قول قويعان ەدى.