ەلىمىز ينۆەستيتسيا تارتۋ كورسەتكىشى بويىنشا ورتالىق ازياداعى كوشباسشىلىعىن ساقتاۋدى كوزدەيدى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىز ۇدايى ورنىقتى دامۋ باعدارىن ۇستانىپ كەلە جاتقانىن مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، ەڭ اۋەلگى مىندەت - ەكونوميكانى جانە ساياسي باعىتتى جاڭا تالاپتارعا دەر كەزىندە بەيىمدەۋ.
- سىرتقى كونيۋنكتۋرانىڭ قولايسىزدىعىنا قاراماستان، قازاقستان ەكونوميكاسى بىلتىر 6,5 پايىزعا ءوستى. ەلدەگى ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 300 ميلليارد دوللارلىق مەجەدەن استى. ينۆەستيتسيا تارتۋ كورسەتكىشى بويىنشا ەلىمىز ورتالىق ازياداعى كوشباسشىلىعىن ساقتاۋدى كوزدەيدى. تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيانىڭ جيىنتىق كولەمى 150 ميلليارد دوللاردان اسىپ، ايماققا قۇيىلعان بارلىق قارجىنىڭ شامامەن 70 پايىزىن قۇرادى. وسى ەكونوميكالىق تابىستارعا نەگىزىنەن ساياسي تۇراقتىلىقتىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزىپ وتىرمىز. جالپىۇلتتىق تاريحي رەفەرەندۋمنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلدادىق، بۇل قۇجات قازىردىڭ وزىندە حالىقتىق كونستيتۋتسيا رەتىندە تانىلدى. نەگىزگى زاڭنىڭ بۇگىنگى وتىرىس قارساڭىندا كۇشىنە ەنۋى سيمۆولدىق مانگە يە. جاڭارتىلعان كونستيتۋتسيالىق نورمالار ينۆەستورلار قۇقىعىن بارىنشا جوعارى دەڭگەيدە قورعايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار، ول حالىقارالىق بيزنەس ءۇشىن تارتىمدى زاماناۋي ينستيتۋتسيونالدىق ورتا قالىپتاسقانىنا نازار اۋداردى.
ودان بولەك، ينۆەستيتسيالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ ءۇشىن «ءبىر تەرەزە» قاعيداتىنا ساي قىزمەت كورسەتەتىن ۇلتتىق سيفرلىق ينۆەستيتسيالىق پلاتفورما ىسكە قوسىلدى.
- ينۆەستيتسيالىق شتاب قىزمەتى جەدەل شەشىم قابىلداۋعا جانە ينۆەستورلارعا مەملەكەت تاراپىنان جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە باعىتتالعان. بيزنەسكە ينستيتۋتسيونالدىق كەپىلدىكتەرمەن بىرگە ۇزاقمەرزىمدى ناقتى ىنتالاندىرۋ تەتىكتەرىن ۇسىنامىز. بۇگىندە شەتەلدىك كاسىپكەرلەر سالىقتىق جەڭىلدىكتەر مەن وڭايلاتىلعان كوشى-قون راسىمدەرى قاراستىرىلعان Altyn visa باعدارلاماسىنىڭ ارتىقشىلىعىن پايدالانا الادى. دەگەنمەن ءبىز مۇنىمەن عانا شەكتەلمەيمىز. الدىمىزدا اۋقىمدى جۇمىس بار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Citigroup وكىلى قازاقستان الەمدەگى سيفرلىق يننوۆاتسيانىڭ كەلەشەگىن قالىپتاستىرىپ جاتقانىن مالىمدەگەنىن جازعانبىز.