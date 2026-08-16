ەلىمىزدە فيلمدەردەگى بالاعات سوزدەر قالاي رەتتەلەدى
استانا. KAZINFORM - ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى فيلمدەردە بالاعات سوزدەر مەن بەيادەپ لەكسيكانى قولدانۋعا قاتىستى تالاپتاردى ءتۇسىندىردى.
اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى الىشەر مۇقاجاننىڭ ايتۋىنشا، فيلمدەردەگى مۇنداي لەكسيكاعا قويىلاتىن تالاپ جاس ساناتىنا بايلانىستى.
- «كينەماتوگرافيا تۋرالى» زاڭعا سايكەس، «21 جاستان باستاپ» جاس ساناتىنداعى فيلمدەردە دورەكى جارگون سوزدەردى، بالاعات سوزدەردى جانە بەيادەپ لەكسيكانى قولدانۋعا شەكتەۋ قويىلمايدى، - دەدى الىشەر مۇقاجان.
«21+» ساناتىنداعى فيلمدەردە ءتۇرلى كورىنىستەردىڭ سيپاتتاماسى مەن بەينەسى بولۋى مۇمكىن. الايدا زاڭمەن تىيىم سالىنعان اقپاراتتى كورسەتۋگە رۇقسات ەتىلمەيدى.
كوميتەت ءتوراعاسى ءسوز جانە اقپارات تاراتۋ ەركىندىگىنە كەپىلدىك بەرىلگەنىمەن، ونى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە وزگە ادامداردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرى جانە زاڭنامادا بەلگىلەنگەن وزگە دە تالاپتار ساقتالۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.