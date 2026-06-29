ەلىمىزدە توپىراقتى قورعاۋ تەحنولوگيالارى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتا «توپىراقتى قورعاۋ تۋرالى» ق ر زاڭى جانە وعان ىلەسپە قۇجات ەكى وقىلىمدا قارالىپ، ماقۇلداندى.
- «توپىراقتى قورعاۋ تۋرالى» زاڭ - ەلىمىزدىڭ تابيعي رەسۋرستارىن ساقتاۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى ماڭىزدى قۇقىقتىق قۇجات، - دەدى سەنات دەپۋتاتى ءالي بەكتايەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، بۇگىندە قازاقستاندا جەل جانە سۋ ەروزياسى، تۇزدانۋ، شولەيتتەنۋ، ورگانيكالىق زاتتاردىڭ ازايۋى، جايىلىمداردىڭ توزۋى سياقتى توپىراقتىڭ دەگراداتسياسىنا الىپ كەلەتىن فاكتورلار كوبەيىپ وتىر. بۇل ءۇردىس اۋىل شارۋاشىلىعى ءوندىرىسىنىڭ تيىمدىلىگىنە عانا ەمەس، ەكولوگيالىق تۇراقتىلىققا، جەر رەسۋرستارىنىڭ ساپاسىنا جانە تۇرعىنداردى ساپالى ازىق-تۇلىكپەن قامتاماسىز ەتۋگە كەرى اسەرىن تيگىزىپ جاتىر.
سونىمەن بىرگە، ءالي بەكتايەۆ اگرارلىق ماسەلەلەر، تابيعاتتى پايدالانۋ جانە اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋ كوميتەتى ءوز مىندەتتەمەلەرىن تولىق اتقارىپ شىققانىن باياندادى.
- VIII شاقىرىلىم بارىسىندا كوميتەت دەپۋتاتتارىنىڭ باستاماسىمەن اگرارلىق سالانى، ەكولوگيالىق احۋالدى كەشەندى رەتتەۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار زاڭدار ومىرگە كەلدى. اتاپ ايتقاندا، «ورگانيكالىق ءونىم ءوندىرىسى جانە اينالىمى تۋرالى» زاڭ ورگانيكالىق ەگىنشىلىكتى دامىتۋ ارقىلى توپىراقتىڭ تابيعي قۇنارلىعىن ساقتاۋعا، حيميالىق جۇكتەمەنى ازايتۋعا جانە تابيعي رەسۋرستاردى باسقارۋدىڭ ورنىقتى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى نورماتيۆتىك قۇجات بولدى. سونىمەن قاتار، جايىلىمدىق جەرلەردى ۇتىمدى پايدالانۋعا، ولاردىڭ توزۋىن تومەندەتۋگە، مال جايۋ جۇكتەمەسىن عىلىمي نەگىزدە رەتتەۋگە جانە دەگراداتسيالانعان جەرلەردى قالپىنا كەلتىرۋگە نەگىزدەلگەن «جايىلىمدار تۋرالى» زاڭ قابىلداندى. سونداي-اق «ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار تۋرالى» زاڭعا قۇندى توپىراق جامىلعىسىن ساقتاۋ جانە تابيعي لاندشافتاردىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن نورمالار ەنگىزىلگەن بولاتىن. وسىلايشا، اگرارلىق كوميتەت دەپۋتاتتارىنىڭ باستاماشىلدىعىمەن جاسالعان «توپىراقتى قورعاۋ تۋرالى» زاڭ جوعارىدا اتالعان زاڭداردىڭ لوگيكالىق جالعاسى بولىپ تابىلاتىن جانە ەلىمىزدە توپىراقتى قورعاۋ سالاسىنداعى قۇقىقتىق نەگىزدەردى تولىق قالىپتاستىراتىن دەربەس زاڭ بولايىن دەپ وتىر، - دەدى ول.
سەناتوردىڭ ايتۋىنشا، زاڭداعى ماڭىزدى نوۆەللالاردىڭ ءبىرى - توپىراقتى قورعاۋ جونىندەگى ءىس-شارالاردىڭ تولىق جۇيەسىن زاڭ دەڭگەيىندە بەكىتۋ. ونىڭ ىشىندە، اگروحيميالىق جانە مەليوراتسيالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ، بونيتەتتەۋ، مونيتورينگ ۇيىمداستىرۋ، توپىراق قورعاۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، تىڭايتقىشتاردى عىلىمي نەگىزدە پايدالانۋ شارالارى قاراستىرىلعان.
بۇدان بولەك، زاڭ عىلىمي زەرتتەۋلەردى دامىتۋعا، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى، قاشىقتىقتان زوندتاۋ قۇرالدارىن جانە زاماناۋي مونيتورينگ جۇيەلەرىن كەڭىنەن پايدالانۋعا قۇقىقتىق نەگىز قالايدى. بۇل جەر رەسۋرستارىن باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، توپىراقتىڭ ساپاسىن ۋاقتىلى باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ءبىر سوزبەن ايتقاندا، «توپىراقتى قورعاۋ تۋرالى» زاڭ - اگرارلىق سەكتوردىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى ءارى جۇيەلى زاڭنامالىق باستاما، - دەپ تۇيىندەدى ءالي بەكتايەۆ.