ەلىمىزدە تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋ بويىنشا كوش باستاپ تۇرعان وڭىرلەر اتالدى
استانا. KAZINFORM - وسى جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا ەلىمىزدە 8,5 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلگەن.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ مالىمدەدى.
- وتكەن جىلى وسى ۋاقىتتا تەك 7,9 ميلليون شارشى مەتر ءۇي پايدالانۋعا بەرىلگەن ەدى. ال وسى جىلى كولەم 6,7 پايىزعا جوعارى، - دەدى ول.
تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋ كولەمى بارلىق وڭىردە ارتقان. اسىرەسە، ەڭ جوعارى ءوسىم جەتىسۋ جانە الماتى وبلىستارىندا تىركەلىپتى.
ايتا كەتەيىك، وسى جىلى ەلىمىزدە «7-20-25» باڭدارلاماسى اياسىندا 85 مىڭنان استام ازامات باسپانالى بولدى.