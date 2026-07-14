KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋ بويىنشا كوش باستاپ تۇرعان وڭىرلەر اتالدى

    استانا. KAZINFORM - وسى جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا ەلىمىزدە 8,5 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلگەن.

    Жыл сайын пайдалануға берілетін тұрғын үй көлемі 20 млн шаршы метрге жетті
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ مالىمدەدى.

    - وتكەن جىلى وسى ۋاقىتتا تەك 7,9 ميلليون شارشى مەتر ءۇي پايدالانۋعا بەرىلگەن ەدى. ال وسى جىلى كولەم 6,7 پايىزعا جوعارى، - دەدى ول.

    تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋ كولەمى بارلىق وڭىردە ارتقان. اسىرەسە، ەڭ جوعارى ءوسىم جەتىسۋ جانە الماتى وبلىستارىندا تىركەلىپتى.

    ايتا كەتەيىك، وسى جىلى ەلىمىزدە «7-20-25» باڭدارلاماسى اياسىندا 85 مىڭنان استام ازامات باسپانالى بولدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور