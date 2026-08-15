ەلىمىزدە تۇرمەدەن شىققانداردىڭ قايتا قىلمىس جاساماۋى ءۇشىن قانداي شارالار قابىلدانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا جۋىردا امنيستياعا ىلىككەندەر جايلى ستاتيستيكانى ءبولىستى. سونداي-اق، بوستاندىققا شىققان سوڭ، ولاردىڭ قايتا قىلمىس جاساماۋى ءۇشىن قانداي مۇمكىندىكتەر بەرىلەتىنىن مالىمدەدى.
- «ق ر جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ قابىلدانۋىنا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» ق ر زاڭىن ىسكە اسىرۋ ماسەلەسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا. بۇگىنگى تاڭدا سوتتار مىڭنان استام ماتەريالدى قارادى. ناتيجەسىندە، قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىنەن 970 ادام بوساتىلدى. بوستاندىققا شىققاننان كەيىن ولارعا اكىمشىلىك قاداعالاۋ بەلگىلەنەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، پروباتسيا قىزمەتىنىڭ ەسەبىندە تۇرعان تاعى 947 ازامات جازاسىن ودان ءارى وتەۋدەن بوساتىلدى. بۇدان بولەك، اباقتىلارداعى 1000-نان استام سوتتالعان ادامنىڭ جازالاۋ مەرزىمى قىسقارتىلدى.
جازاسىن وتەۋشىلەر ەركىندىككە شىققانان كەيىن، ولاردى قوعامعا بەيىمدەۋ تەتىكتەرى دە قاراستىرىلعان.
- 2025 -جىلى قىلمىستىق كودەكستىڭ 44-بابىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، پروباتسيالىق باقىلاۋدا تۇرعان ادامداردىڭ مىندەتتەرى كەڭەيتىلدى. اتاپ ايتقاندا، جۇمىسپەن قامتۋ ورگاندارىندا تىركەلۋ، ۇيدە بولۋدىڭ بەلگىلەنگەن ۋاقىتىن ساقتاۋ جانە پسيحوبەلسەندى زاتتاردى قولدانۋعا تىيىم سالۋ تالاپتارى ەنگىزىلدى. قابىلدانعان شارالار سوتتالعانداردى قايتا الەۋمەتتەندىرۋگە، ولاردىڭ ەڭبەكپەن قامتىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە قايتالاما قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
ق ا ج كوميتەتىنىڭ مالىمدەۋىنشە، جۇيەنى ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا ينۆەستيتسيالار تارتۋ جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى جولعا قويۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اباي وبلىسىندا تۇرمەدەن قاشىپ كەتكەن ادام ۇستالعانىن جازعانبىز.