ەلىمىزگە تاعى بەس مىڭنان استام مۇعالىم جەتىسپەيدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى مەكتەپتەرگە ءالى دە 5 مىڭنان استام مۇعالىم قاجەت.
كادر تاپشىلىعىن جويۋمەن قاتار، پەداگوگتەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرۋ كەرەك. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنتسياسىندا ايتتى.
پرەزيدەنت بۇل باعىتتا جۇيەلى شارالار قولعا الىنۋدا، ناقتى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ەسكە سالدى. سونىڭ ارقاسىندا ءبىلىم سالاسىن تاڭداعان جاستاردىڭ قاتارى كوبەيۋدە.
- بۇل جاقسى ءۇردىس. بيىلدىڭ وزىندە مەكتەپ بىتىرگەن 12 مىڭنان استام تۇلەك پەداگوگيكالىق ماماندىق بويىنشا مەملەكەتتىك گرانت يەگەرى اتاندى. ولاردىڭ 2 مىڭنان استامى - مەكتەپتى «التىن بەلگىمەن» بىتىرگەندەر. دەگەنمەن كادر ماسەلەسىن تۇپكىلىكتى شەشۋ ءۇشىن ءالى دە بىراز شارۋا اتقارىلۋعا ءتيىس. ەلىمىزگە تاعى دا 5 مىڭنان استام مۇعالىم كەرەك. سەبەبى حالىق سانى تۇراقتى تۇردە ارتىپ كەلەدى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سوڭعى جىلدارى سالىنىپ جاتقان مەكتەپتەردىڭ سانى دا ەداۋىر كوپ. وسى جاعداي پەداگوگ ماماندارعا دەگەن سۇرانىستى ارتتىرىپ وتىر. بۇل ماسەلە بويىنشا مينيسترلىك تىڭ تاسىلدەر ۇسىنۋعا ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پەداگوگتەردىڭ تامىز كونفەرەنتسياسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى ءوتتى. وعان ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 600 دەن استام ءبىلىم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ەڭبەك ارداگەرلەرى قاتىستى.
قازاقستاندا 2019-جىلدان بەرى 511 جاڭا اۋىل مەكتەبى سالىنعان.
ەلىمىزدە اۋىل مەن قالا وقۋشىلارى اراسىنداعى ءبىلىم الشاقتىعى 5 بالعا قىسقارعان.
سونداي-اق جاڭا كونستيتۋتسيا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاڭا مىندەتتەر جۇكتەپ وتىر.