ەلىمىزدە ەرىكتى قونىس اۋدارۋ باعدارلاماسىنىڭ شارتتارى كەڭەيتىلدى
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە جۇمىس كۇشى جەتىسپەيتىن وڭىرلەرگە كوشۋدى كوزدەيتىن ەرىكتى قونىس اۋدارۋ باعدارلاماسىنىڭ شارتتارى كەڭەيتىلىپ، قاتىسۋشىلارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك قولداۋ تۇرلەرى ناقتىلاندى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
قازىرگى تاڭدا بۇل باعدارلاما ەلىمىزدىڭ 8 ءوڭىرىن، اتاپ ايتقاندا اقمولا، شىعىس قازاقستان، قوستاناي، قاراعاندى، پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستان، سونداي-اق اباي جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىن قامتىپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا باعادرالامانىڭ اۋقىمىن ودان ءارى كەڭەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر. ەندىگى كەزدە بۇل باستاماعا تەك جۇمىسسىز ازاماتتار عانا ەمەس، ەڭبەك نارىعىنداعى سۇرانىسقا يە بىلىكتى ماماندار مەن شارۋا نەمەسە فەرمەر قوجالىقتارىنىڭ باسشىلارى دا قاتىسىپ، مەملەكەتتىك كومەك تۇرلەرىن الا الادى.
قونىس اۋدارۋشىلارعا بەرىلەتىن الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى دا اۋقىمدى:
كوشى-قون كۆوتاسى: قونىس اۋدارۋشىلار تىزىمىنە ەنگەننەن كەيىن وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ا ە ك مولشەرىندە ءبىرجولعى تولەم بەرىلەدى.
تۇرعىن ءۇي سۋبسيدياسى: جاڭا وڭىردەگى باسپانانى جالداۋ جانە كوممۋنالدىق قىزمەت اقىسىن تولەۋ ءۇشىن ءبىر جىلعا دەيىن سۋبسيديا قاراستىرىلعان.
تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى: باسپانا ساتىپ الۋعا نەمەسە يپوتەكانىڭ باستاپقى جارناسىن تولەۋگە 1625 ا ە ك- كە دەيىن قارجىلاي كومەك كورسەتىلەدى. باعدارلامانىڭ شارتى، قاجەتتى ماماندىقتار ءتىزىمى، قولجەتىمدى بوس جۇمىس ورىندارى مەن وڭىرلەردەگى ينفراقۇرىلىم تۋرالى تولىق مالىمەتتى migration.enbek.kz سايتىنداعى «قونىستاندىرۋ كارتاسى» بولىمىنەن تابۋعا بولادى.