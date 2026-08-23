ەلىمىزدە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.
بارلىق سايلاۋ ۋچاسكەسىنىڭ 79 ى قازاقستاننىڭ 61 شەت مەملەكەتتەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى جانىنان اشىلعان. ولاردىڭ ىشىندە جاپونيا مەن وڭتۇستىك كورەياداعى سايلاۋ ۋچاسكەسى استانا ۋاقىتىمەن ساعات 03:00 دە جۇمىسىن باستاپ كەتتى.
ەڭ سوڭعى بولىپ ا ق ش- تىڭ سان-فرانتسيسكو قالاسىنداعى ەلىمىزدىڭ باس كونسۋلدىعى جانىندا اشىلعان سايلاۋ ۋچاسكەسى استانا ۋاقىتىمەن 19:00 دە اشىلادى.
ال يران مەن ۋكرايناداعى اسكەري-ساياسي جاعدايدىڭ كۇردەلىلىگىنە بايلانىستى قازاقستاننىڭ اتالعان ەلدەردەگى ەلشىلىكتەرى جانىنداعى سايلاۋ ۋچاسكەلەرى جۇمىسىن توقتاتسا، ەفيوپياداعى ەلشىلىك جانىنداعى سايلاۋ ۋچاسكەسى سايلاۋشىلاردىڭ جوق بولۋىنا بايلانىستى اشىلمايدى.
ايتا كەتەرلىگى، ەلىمىزدەگى 100 دەن استام سايلاۋ ۋچاسكەسى جۇمىسىن تاڭعى ساعات 6:00 دە باستادى. سونىمەن قاتار اسكەري بولىمدەردە، شالعاي جانە قاتىناسۋ قيىن اۋدانداردا، شالعايداعى مال شارۋاشىلىعى ۋچاسكەلەرىندە، ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەيتىن ءوندىرىسى بار ۇيىمداردا، دەمالىس ۇيلەرىندە، ساناتورييلىك-كۋرورتتىق ۇيىمداردا، ستاتسيونارلىق جاعدايدا ەمدەلىپ جاتقان، جۇمىستى ۆاحتالىق ادىسپەن ۇيىمداستىرۋ ورىندارىندا قوعامنان ۋاقىتشا وقشاۋلاۋدى قامتاماسىز ەتەتىن ارناۋلى مەكەمەلەردە، ق ر شەت مەملەكەتتەردەگى وكىلەتتىكتەرى جانىندا قۇرىلعان سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە ەگەر تىزىمگە ەنگىزىلگەن بارلىق سايلاۋشى داۋىس بەرسە، ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسياسى كەز كەلگەن ۋاقىتتا داۋىس بەرۋدى اياقتالدى دەپ جاريالاي الادى. مۇنداي ۋچاسكەلەردىڭ سانى - 625.
قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنان «اق جول»، ج س د پ، «ادىلەت»، ق ح پ، «اۋىل» پارتياسى، «بايتاق» جانە Respublica پارتيالارىنىڭ وكىلدەرى ءۇمىتتى. اتالعان پارتيالاردىڭ وكىلدەرى ۇگىت-ناسيحات كەزەڭىندە 4 مارتە تەلەبەداتقا قاتىستى. قۇرىلتايدىڭ 145 دەپۋتاتتىق مانداتىنا 545 كانديدات تىركەلگەن.