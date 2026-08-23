ەلىمىزدە قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەرۋ اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ بويىنشا داۋىس بەرۋ اياقتالدى. جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 20:00 دە ەل اۋماعىنداعى سايلاۋ ۋچاسكەلەرى جابىلىپ، كوميسسيالار داۋىستاردى ساناۋعا كىرىستى.
ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ 07:00 دە باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە ءوتتى.
استانا ۋاقىتىمەن 03:00 وڭتۇستىك كورەيا استاناسى سەۋل مەن جاپونيا استاناسى توكيودا (جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 07:00 دە) سايلاۋ ۋچاسكەلەرى اشىلدى. سەۋلدەگى سايلاۋ ۋچاسكەسىندە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ كورەيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتى اجار كارىمجانوۆا ءوز تاڭداۋىن جاسادى.
ەسكە سالساق، بيىل 1-شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ سايلاۋىن تاعايىنداۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.
ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن «ادىلەت»، ج س د پ، «بايتاق»، ق ح پ، «اۋىل» پارتياسى، «اق جول» جانە Respublica پارتياسىنىڭ تىزىمدەرىن تىركەدى. 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا 545 كانديدات ۇمىتكەر بولىپ وتىر.