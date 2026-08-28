ەلىمىزدە قاۋىپسىزدىك سالاسىندا جاڭا لاۋازىم پايدا بولادى
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان قاسىم-جومارت توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە جاڭا لاۋازىم پايدا بولاتىنىن مالىمدەدى.
- جاڭا لاۋازىمدى - قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارىن تاعايىندايمىن، - دەدى ول.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، اتا زاڭعا سايكەس ۇكىمەت جاڭادان سايلانعان قۇرىلتاي الدىندا ءوز وكىلەتتىگىن توقتاتادى. سوندىقتان قۇرىلتايدىڭ قۇرىلىمى جاساقتالعان سوڭ، ول ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ جانە پرەمەر- ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارى بويىنشا ۇسىنىسىن ەنگىزەدى. كەيىن ۇكىمەت مۇشەلەرى، ودان سوڭ، قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى تاعايىندالادى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت قۇرىلتاي مەن ۇكىمەت قۇرامى تولىق ايقىندالعان سوڭ جىل سايىنعى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالايتىنىن ايتتى.