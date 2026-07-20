ەلىمىزدە قانشا ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلدى جانە وعان نە سەبەپ
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2025 -جىلدان 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسىنا دەيىن 25 مىڭنان استام ادام ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزگەنى ءۇشىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلدى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتى ۇسىنعان جاۋابىندا ايتىلعان.
ءبىر جارىم جىلداعى كورسەتكىش
باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، «اكىمشىلىك وندىرىستەردىڭ ءبىرىڭعاي ءتىزىلىمى» اقپاراتتىق جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 608-بابى (كولىك قۇرالىن الكوگولدىك، ەسىرتكىلىك نەمەسە ۋىتقۇمارلىق ماساڭ كۇيدە باسقارۋ) بويىنشا 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسىندا 17220 ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان.
ال 2026 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا ءدال وسى باپ بويىنشا 7825 جۇرگىزۋشى كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى.
سوڭعى ءبىر جارىم جىل ىشىندە ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزگەنى ءۇشىن 25045 ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان.
تاعى قانداي قۇقىقبۇزۋشىلىقتار ءۇشىن كۋالىكتەن ايرىلادى؟
كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، اكىمشىلىك زاڭنامادا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن وزگە دە قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بار.
2025 -جىلى اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 590-بابى، كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ قاعيدالارىن بۇزۋ بويىنشا 812 ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلدى.
596-باپ بولسا، كولىك قۇرالىن جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىندە ورنالاستىرۋ، قاراما-قارسى باعىتتا ءجۇرۋ نەمەسە باسىپ وزۋ قاعيدالارىن بۇزۋ بويىنشا 11640 ادام كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان.
ال 606-باپ، ياعني جول-كولىك وقيعاسىنا اكەپ سوعۋى مۇمكىن قاۋىپتى جاعداي تۋعىزعان جول قوزعالىسى قاعيدالارىن بۇزۋ بويىنشا 27 جۇرگىزۋشى، 607-باپ، تەمىرجول وتكەلدەرىنەن ءوتۋ قاعيدالارىن بۇزۋ بويىنشا 2 جۇرگىزۋشى جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلدى.
سونىمەن قاتار 610-باپ، جول قوزعالىسى قاعيدالارىن بۇزۋ سالدارىنان ادامداردىڭ دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرۋ نەمەسە كولىك قۇرالدارىنا نە وزگە مۇلىككە زالال كەلتىرۋ بويىنشا 823 ادام، 611-باپ، جۇرگىزۋشىنىڭ جول-كولىك وقيعاسىنا بايلانىستى مىندەتتەرىن ورىنداماۋى بويىنشا 452 ادام، 612-باپ، كولىك قۇرالىن قۇجاتسىز نەمەسە باسقارۋ قۇقىعى جوق ادامنىڭ جۇرگىزۋى بويىنشا 15 ادام، ال 613-باپ، پوليتسيا، كولىكتىك باقىلاۋ نەمەسە اسكەري پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ زاڭدى تالابىن ورىنداماۋ، سونداي-اق الكوگولدىك، ەسىرتكىلىك نەمەسە ۋىتقۇمارلىق ماساڭ كۇيىن انىقتاۋ ءۇشىن مەديسينالىق كۋالاندىرۋدان وتۋدەن جالتارۋ بويىنشا 845 ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان.
2026 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا 590-باپ بويىنشا 816 ادام، 596-باپ بويىنشا 4970 ادام، 606-باپ بويىنشا 1 ادام، 607-باپ بويىنشا 2 ادام، 610-باپ بويىنشا 564 ادام، 611-باپ بويىنشا 255 ادام، 612-باپ بويىنشا 9 ادام، ال 613-باپ بويىنشا 368 ادام كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى.
قاي وڭىرلەردە كورسەتكىش جوعارى؟
اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 608-بابى بويىنشا ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزگەنى ءۇشىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ دەرەكتەرى ەڭ كوپ تىركەلگەن وڭىرلەر قاتارىندا الماتى مەن استانا قالالارى، سونداي-اق اقمولا جانە جامبىل وبلىستارى بار.
الماتىدا 2025 -جىلى 2156 ادام، ال 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا 1000 ادام كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى.
استانادا بۇل كورسەتكىش تيىسىنشە 1420 جانە 647 ادامدى قۇرادى.
اقمولا وبلىسىندا 2025 -جىلى 1263 جۇرگىزۋشى، ال بيىلعى العاشقى التى ايدا 546 جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان.
جامبىل وبلىسىندا وسى كەزەڭدەردە 947 جانە 470 ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا ماس كۇيىندە قايتا كولىك جۇرگىزگەن ەر ادام تۇرمەگە قامالعانىن جازعان ەدىك.