ەلىمىزدە مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ەرەجەلەرى وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات -2026-جىلدىڭ شىلدەسىنەن باستاپ قازاقستاندا مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋگە ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلەدى.
نەگىزگى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - وتىنىمدەگى رەسمي قاتەلىكتەرگە نەمەسە قۇجاتتاردىڭ تولىق ەمەستىگىنە بايلانىستى قىزمەتتەردەن باس تارتۋعا تىيىم سالۋ.
جاڭا ەرەجە پرەزيدەنت 2026-جىلدىڭ 19-مامىرىندا قول قويعان زاڭداردا كوزدەلگەن. وزگەرىستەردىڭ كوپشىلىگى شىلدە ايىندا كۇشىنە ەنەدى.
نەگىزگى وزگەرىس - قازاقستاندىقتار ەندى تەك وتىنىمدەگى قاتەلىكتەرگە نەمەسە قۇجاتتاردىڭ تولىق ەمەستىگىنە بايلانىستى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردەن باس تارتۋدى توقتاتادى. ادامدارعا باس تارتۋدىڭ ورنىنا قاتەلەردى تۇزەتۋگە جانە قاجەتتى قۇجاتتاردى تاپسىرۋعا ۋاقىت بەرىلەدى.
«ساندىق كۇتۋ ءتىزىمى» دە ەنگىزىلەدى. ەگەر ءوتىنىم بەرۋ كەزىندە تەحنيكالىق ماسەلە تۋىنداسا، ازاماتتار كەزەككە قايتا تۇرىپ، قۇجاتىن قايتا تاپسىرۋدىڭ قاجەتى بولمايدى.
سونىمەن قاتار ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ جاۋاپكەرشىلىگى پروتسەسكە قاتىساتىن بارلىق مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىندا بولىنەدى. بۇل جۇمىستىڭ مەرزىمى مەن ساپاسىن جاقسى باسقارۋعا كومەكتەسەدى.
تاعى ءبىر وزگەرىس باس تارتۋلارعا قاتىستى. ەگەر مەملەكەتتىك ورگان قىزمەت كورسەتۋدەن باس تارتسا، وندا بارلىق سەبەپتى ءبىر-بىرلەپ كورسەتپەي، بىردەن كورسەتۋى كەرەك بولادى.
بۇعان دەيىن جەر ۋچاسكەلەرىنە مەملەكەتتىك اكتىلەردى بەرۋ قىزمەتى تولىقتاي ونلاين فورماتقا كوشەتىنىن حابارلاعان ەدىك.