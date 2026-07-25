ەلىمىزدە جۇرگىزۋشىلەردى تەكسەرۋ سيفرلاندىرىلادى
استانا. KAZINFORM - جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى ءبىرقاتار وزگەرىس 25- تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. ەندى 65 جاستان اسقان ازاماتتار مەن مۇگەدەكتىگى بار جۇرگىزۋشىلەر ەكى جىل سايىن مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتەدى.
سونداي-اق جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بىرنەشە رەت ورەسكەل بۇزعاندار تەوريالىق ەمتيحاندى قايتا تاپسىرادى. وزگەرىستەردىڭ نەگىزگى ماقساتى - قولدانىستاعى تالاپتاردى سيفرلاندىرىپ، جول قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋ بۇرىننان بار تالاپ. الايدا ەندى ونىڭ ورىندالۋى تولىق اۆتوماتتاندىرىلادى. دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى بىرىكتىرىلىپ، جۇرگىزۋشىلەر تۋرالى مالىمەتتەر ەلەكتروندى تۇردە الماسادى. سونىڭ ارقاسىندا كولىك جۇرگىزۋگە مەديسينالىق قارسى كورسەتىلىمى بار ازاماتتاردى انىقتاۋ جانە جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ مارتەبەسىن باقىلاۋ اۆتوماتتى تۇردە جۇزەگە اسادى.
— نورما 2014 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. بۇعان دەيىن ءى ءى م دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە سۇرانىس جولداپ، قارسى كورسەتىلىمى بار ازاماتتاردىڭ ءتىزىمىن الىپ، ءار قۇجاتتى جەكە زەردەلەيتىن. سودان كەيىن عانا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ كۇشى توقتاتىلاتىن. ەندى بۇل پروتسەسس ەكى ۆەدومستۆونىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى ارقىلى تولىق سيفرلاندىرىلىپ وتىر، - دەدى ق ر ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى اعا ينسپەكتورى اقتوتى بورانوۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭا جۇيە جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ءراسىمدى كۇردەلەندىرمەيدى. ازاماتتار بۇرىنعىداي 073 مەديتسينالىق انىقتاماسىن الادى، تەك ەندى ونى مەديتسينالىق ۇيىم ەلەكتروندى جۇيەگە ءوزى ەنگىزەدى.
— ەشكىم جۇرگىزۋشى قۇقىعىنان ايىرمايدى. تەك ۋاقىتىندا مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ قاجەت. ەگەر ازامات ەسكەرتۋ العانىنا قاراماستان تەكسەرۋدەن وتپەي كولىك جۇرگىزسە، بۇل اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق بولىپ ەسەپتەلەدى، — دەدى مامان.
سونىمەن قاتار وزگەرىستەر جول ەرەجەسىن جۇيەلى تۇردە بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەرگە دە قاتىستى. اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 153-بابىنا سايكەس، قايتالاناتىن نەمەسە ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعان ازاماتتار تەوريالىق ەمتيحاندى قايتا تاپسىرۋعا مىندەتتەلەدى. ەگەر جۇرگىزۋشى ەكى اي ىشىندە ەمتيحان تاپسىرماسا، ونىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ كۇشى ۋاقىتشا توقتاتىلادى.
— اۆتوكولىكتەرگە كەدەرگى كەلتىرگەندەرگە نەمەسە كوشە- جول قيىلىسىندا اپاتتىق جاعداي تۋعىزعان جۇرگىزۋشىلەرگە تەوريالىق ەمتيحان تاپسىرۋ تۋرالى حابارلاما جىبەرىلەدى. ال الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە كولىك جۇرگىزىپ، ادام ولىمىنە اكەلگەن جاعدايدا بۇرىنعىداي سوت شەشىمىمەن سەگىز جىلعا دەيىن كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلادى. ەگەر مۇنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتى جۇرگىزۋشى كۋالىگى جوق ادام جاساسا، وعان سەگىز جىل بويى جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋعا تىيىم سالىنادى، — دەدى اقتوتى بورانوۆا.
بۇعان دەيىن ادام ساۋداسىنىڭ قۇربانى بولعان 15 ادامعا كومەك كورسەتىلگەنىن جازعان ەدىك.