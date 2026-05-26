ەلىمىزدە ءداستۇرلى مەديسينانىڭ ستاندارتى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - ءداستۇرلى مەديتسينا سالاسىندا مەديسينالىق كومەك كورسەتۋ ستاندارتىن بەكىتۋ تۋرالى بۇيرىق شىقتى. قۇجاتقا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى قول قويدى.
قۇجاتقا سايكەس، ءداستۇرلى مەديتسينا قىزمەتتەرىن امبۋلاتوريالىق-ەمحانالىق، ستاسيونارلىق جانە ستاسيوناردى الماستىراتىن ۇيىمداردا كورسەتۋگە بولادى. سونداي-اق، مەنشىك ءتۇرى مەن قانداي ۆەدومستۆوعا باعىناتىنىنا قاراماستان، شيپاجاي مەكەمەلەرى دە جوعارىداعى تىزىمگە كىرەدى.
قىزمەتتەردى كىمدەر كورسەتە الادى
ءداستۇرلى مەديسينا سالاسىندا مەديسينالىق كومەكتى جوعارى مەديسينالىق ءبىلىمى نەمەسە كەلەسى باعىتتار بويىنشا ارنايى دايارلىعى بار ماماندار كورسەتۋگە قۇقىلى:
• رەفلەكسوتەراپيا؛
• مانۋالدىق تەراپيا؛
• سۋ-دجوك تەراپياسى؛
• گومەوپاتيا؛
• گيرۋدوتەراپيا؛
• فيتوتەراپيا.
مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قولدانىستاعى تالاپتارىنا سايكەس مىندەتتى جانە مەرزىمدىك مەديتسينالىق تەكسەرۋلەردەن ءوتۋى ءتيىس.
جۇمىستى ۇيىمداستىرۋ
مەديسينالىق قىزمەتكە ليتسەنزياسى بار دەنساۋلىق ساقتاۋ سۋبەكتىلەرى ءداستۇرلى مەديسينانىڭ باعىتىنا قاراي مامانداندىرىلعان كابينەتتەر ۇيىمداستىرۋى قاجەت.
ولارعا رەفلەكسوتەراپيا، مانۋالدىق تەراپيا، گيرۋدوتەراپيا، گومەوپاتيا، فيتوتەراپيا جانە تابيعي قۇرالدار كابينەتتەرى جاتادى.
نەگىزگى مىندەتتەر
قۇجاتتا ءداستۇرلى مەديسينا قىزمەتتەرىن كورسەتەتىن ۇيىمداردىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى ايقىندالعان. ولاردىڭ قاتارىندا تومەندەگى پۋنكتىلەر بار:
• مەديسينالىق كومەكتىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ؛
• ءداستۇرلى مەديسينا ادىستەرىن بەكىتىلگەن حاتتامالارعا سايكەس قولدانۋ؛
• اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە پاسيەنتتەردى وڭالتۋ؛
• پاسيەنتتەردى ەمدەۋ ادىستەرى مەن قارسى كورسەتىلىمدەر تۋرالى حاباردار ەتۋ؛
• سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق تالاپتاردى ساقتاۋ؛
• مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ.
قىزمەت تۇرلەرىنىڭ تىزبەسى
امبۋلاتوريالىق جانە ستاسيونارلىق جاعدايلاردا كەلەسى كومەك تۇرلەرىن كورسەتۋگە رۇقسات ەتىلەدى:
• رەفلەكسوتەراپيا؛
• مانۋالدىق تەراپيا؛
• گيرۋدوتەراپيا؛
• گومەوپاتيا؛
• فيتوتەراپيا جانە تابيعي قۇرالداردى قولدانۋ ادىستەرى.
شيپاجاي ۇيىمدارى دا وسىنداي قىزمەتتەر كورسەتە الادى.
بۇيرىق 2026 -جىلدىڭ 5 -ماۋسىمىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2022 -جىلدان باستاپ وقۋعا تۇسكەن مەديسينا ماماندارى جاڭا جۇيە بويىنشا جۇمىس ىستەيتىنىن جازعانبىز.
اۆتورلار
الپامىس فايزوللا