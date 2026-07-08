ەلىمىزدە بوسقىن مارتەبەسىن الۋ تارتىبىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن بوسقىن مارتەبەسى بار ادامداردى تىركەۋ، ولاردىڭ وتىنىشتەرىن قاراۋ جانە ءتيىستى قۇجاتتاردى راسىمدەۋ تارتىبىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
بۇل قۇجات قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ 2026-جىلعى 30-ماۋسىمداعى بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن.
جاڭارتىلعان ەرەجەگە سايكەس، ناسىلىنە، ۇلتىنا، دىنىنە، ازاماتتىعىنا، بەلگىلى ءبىر الەۋمەتتىك توپقا قاتىستىلىعىنا نەمەسە ساياسي كوزقاراسىنا بايلانىستى قۋدالاۋعا ۇشىراۋ قاۋپى بار شەتەلدىك نەمەسە ازاماتتىعى جوق ادام بوسقىن دەپ تانىلادى.
مۇنداي ادام ءوز مەملەكەتىنىڭ قورعاۋىن پايدالانا المايتىن نەمەسە پايدالانۋدان باس تارتاتىن جاعدايدا بوسقىن مارتەبەسىن الۋعا ۇمىتكەر بولا الادى.
- اتالعان مارتەبەنى الۋ ءۇشىن ءوتىنىش بەرۋشى حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا جازباشا ءوتىنىش جولداۋعا ءتيىس. ءوتىنىش قازاقستان اۋماعىنا كەلگەن كۇننەن باستاپ نەمەسە قۋدالاۋ قاۋپى تۋىنداعانىن بىلگەن ساتتەن باستاپ 5 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە بەرىلۋى قاجەت، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
وتىنىشكە جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتار قوسا تىركەلەدى.
سونداي-اق قۇجات 18 جاسقا تولعان شەتەلدىكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامدارعا ءۇش اي مەرزىمگە بەرىلەدى جانە بوسقىن مارتەبەسىن بەرۋ تۋرالى ءوتىنىش قارالىپ جاتقان كەزەڭدە ولاردىڭ قازاقستان اۋماعىندا زاڭدى نەگىزدە بولۋىن راستايدى.
ەگەر ءوتىنىش وتباسى مۇشەلەرىمەن قاۋىشۋ ماقساتىندا بەرىلسە، تۋىستىق بايلانىستى راستايتىن قۇجاتتاردى ۇسىنۋ قاجەت. سونىمەن قاتار ەكى تاراپپەن، ياعني پانا ىزدەپ كەلگەن ادام مەن قاۋىشۋ ءۇشىن كەلگەن وتباسى مۇشەسىمەن اڭگىمەلەسۋ جەكە- جەكە جۇرگىزىلەدى.
قۇجات 2026-جىلعى 18-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بوسقىن مارتەبەسى بار ادامدارعا جول ءجۇرۋ قۇجاتتارىن بەرۋ قاعيدالارىن جاڭارتۋدى ۇسىنعان بولاتىن.