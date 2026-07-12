ەلىمىزدە اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - ءوتىپ بارا جاتقان اپتا ىشىندە ەلىمىزدە ءبىرقاتار كادرلىق اۋىس- ءتۇيىس ورىن الدى.
اتاپ ايتقاندا، بەلارۋستىك ۆيتالي جۋكوۆسكي «قىزىلجار» فۋتبول كلۋبىنىڭ جاڭا باس باپكەرى اتاندى.
ءوز مانسابىندا ول فۋتبولشى رەتىندە ءوز ەلىنىڭ باتە فۋتبول كلۋبىمەن بەلارۋس كۋبوگىن جەڭىپ، چەمپيوناتتىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى اتانعان.
باپكەرلىك قىزمەتىندە «يسلوچ» كومانداسىن جوعارى ليگاعا شىعارىپ، ەل تاريحىنداعى ەڭ جاس باس باپكەر اتاندى. ونى قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر «اتىراۋمەن» بىرگە قازاقستان كۋبوگىنىڭ فينالىنا دەيىن جەتكەنىن جاقسى بىلەدى.
قىزىلوردا وبلىسى «قايسار» فۋتبول كلۋبىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى بولىپ باقىتجان پازىلحايىر تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى كلۋبتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باقىتجان پازىلحايىر قىزىلوردا قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءار جىلدارى استانا جانە الماتى قالالارىنىڭ اكىمدىكتەرىندە، «Amanat» پارتياسىندا، سونداي-اق «قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق-دا ءتۇرلى باسشىلىق قىزمەت اتقارعان.
بۇعان دەيىن قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى بولدى.
سونداي-اق كاسىبي كلۋبتار اراسىنداعى جارىستاردى ۇيىمداستىرۋ ديرەكتسياسىن باسقاردى.
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسىمىمەن جانە اۋداندىق ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ قولداۋىمەن قارقارالى اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ سايات مۋسين تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى.
جاڭا اكىمدى اۋدان اكتيۆىنە وبلىس اكىمى ەرماعانبەت بولەكپايەۆ تانىستىردى. ءوڭىر باسشىسى سايات ءمۋسيننىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگى مەن باسقارۋشىلىق تاجىريبەسىن اتاپ ءوتىپ، اۋدان باسشىسى رەتىندە ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
سايات مۋسين مەملەكەتتىك قىزمەتتە 2015 -جىلدان بەرى ەڭبەك ەتىپ كەلەدى.
ول ەڭبەك جولىندا ۆەتەريناريا سالاسىندا ءتۇرلى لاۋازىمداردى اتقارعان. اتاپ ايتقاندا، ا و ك مەملەكەتتىك ينسپەكتسياسىنىڭ باس مامانى - ۆەتەرينار دارىگەرى، اباي ۆەتەريناريالىق ستانتسياسى ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، قاراعاندى وبلىسى ۆەتەريناريا باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىندە بولدى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن بەرىك نوعاي ۇلى اسىلوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋرورى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
بەرىك اسىلوۆ 1964 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن.
1991 -جىلى س. م. كيروۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «قۇقىق تانۋ» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان.
ەڭبەك جولىن پروكۋراتۋرا ورگاندارىندا باستاعان. 1992-2001 -جىلدارى الماتى قالاسى الاتاۋ اۋدانى پروكۋراتۋراسىنىڭ اعا تەرگەۋشىسى، ق ر باس پروكۋراتۋراسى جانىنداعى اسا ماڭىزدى ىستەر جونىندەگى تەرگەۋشى جانە اعا تەرگەۋشى، الماتى اۆياتسيالىق كولىك پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
سونداي-اق باس پروكۋراتۋرانىڭ جەدەل- ىزدەستىرۋ قىزمەتىنىڭ زاڭدىلىعىن قاداعالاۋ جونىندەگى ءبولىمىن باسقاردى.
2001-2006 -جىلدارى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى پروكۋراتۋراسىندا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى. شىمكەنت قالاسىنىڭ پروكۋرورى، وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى جانە ءبىرىنشى ورىنباسارى بولدى.
2006 -جىلدان باستاپ باتىس وڭىرلىك كولىك پروكۋرورى، اقتوبە وبلىسىنىڭ پروكۋرورى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2010 -جىلعى 28-شىلدەدە ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.
2011-2017 -جىلدارى الماتى قالاسىنىڭ پروكۋرورى، 2017-2019 -جىلدارى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ پروكۋرورى بولدى.
2019-2022 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
2022 -جىلعى 3-ناۋرىزدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋرورى قىزمەتىندە بولدى.
ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن 2024 -جىلعى 6-مامىردا وعان 1-سىنىپتى مەملەكەتتىك ادىلەت كەڭەسشىسى سىنىپتىق شەنى بەرىلدى.
قىزمەتتىك بورىشىن ۇلگىلى اتقارعانى، زاڭدىلىقتى نىعايتۋعا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ازاماتتاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىن قورعاۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن ءبىرقاتار مەملەكەتتىك جانە ۆەدومستۆولىق ناگرادالارمەن ماراپاتتالعان.
ولاردىڭ قاتارىندا «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالى، I جانە Ⅱ دارەجەلى «داڭق» وردەندەرى، «ءمىنسىز قىزمەتى ءۇشىن» مەدالدارى جانە باسقا دا ماراپاتتار بار.
بىلىكتى باپكەر سۇلتان ابىلدايەۆ بۇگىننەن باستاپ قىزىلورداداعى «قايسار» فۋتبول ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى قىزمەتىنە كىرىستى.
«قايسار» فۋتبول كلۋبىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، ول بۇعان دەيىن بالالار فۋتبولىن دامىتۋ ماقساتىندا تاجىريبە جيناقتاعان مامان رەتىندە تانىمال.
سونىمەن قاتار «قايسار» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس باپكەرى قىزمەتىن اتقارعان. PRO ساناتىنداعى جاتتىقتىرۋشى. سۇلتان توقاتاي ۇلىنا فۋتبول ورتالىعىنىڭ جۇمىسىن جۇيەلى دامىتۋ، جاس فۋتبولشىلاردى تاربيەلەۋ، رەزەرۆ دايىنداۋ ءىسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ سياقتى تاپسىرمالار جۇكتەلدى.
اسلامبەك مەرعاليەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارعى سوتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ قايتا تاعايىندالدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن اسلامبەك امانگەلدى ۇلى مەرعاليەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارعى سوتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاناتبەك جايسانبايەۆ قازاقستان حالىق كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - قازاقستان حالىق كەڭەسى حاتشىلىعىنىڭ باسشىسى بولدى.
قاناتبەك باقىت ۇلى 1980 -جىلى 8-اقپاندا قىزىلوردا قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
2000 -جىلى قازاق مەملەكەتتىك زاڭ اكادەمياسىن زاڭگەر ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن. سونىمەن قاتار ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى قازاق ەكونوميكا ۋنيۆەرسيتەتىن 2012 ءتامامداپ، ەكونوميكا جانە بيزنەس باكالاۆرى دارەجەسىن الدى.
ەڭبەك جولىن 2000 -جىلى قازاق مەملەكەتتىك زاڭ اكادەمياسىنىڭ قىزىلورداداعى فيليالىندا وقىتۋشى بولىپ باستادى.
2001 تامىزدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارعى سوتى جانىنداعى سوتتىق اكىمشىلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا سوت اكىمشىلىگىنىڭ باس مامانى بولىپ قىزمەت اتقاردى.
2001 -جىلعى جەلتوقسان ايىندا قىزىلوردا وبلىسى اكىمى اپپاراتىنىڭ مەملەكەتتىك قۇقىق جۇمىسى ءبولىمىنىڭ باس مامانى، كەيىن 2003 -جىلعى قىركۇيەكتەن باستاپ وسى ءبولىمنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
2005-2007 -جىلدار ارالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىندە قۇقىقتىق قامتامسىز ەتۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى بولىپ قىزمەت اتقارعان.
2007-2008 -جىلدار ارالىعىندا «Kazakh Integrated Services» ج ش س جانە «CNRG Capital» ج ش س-نىڭ استانا قالاسىنداعى وكىلدىگىندە زاڭگەر بولىپ قىزمەت ەتتى.
2008-2016 -جىلدار ارالىعىندا قىزىلوردا وبلىسى اكىمى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، اپپارات باسشىسى لاۋازىمدارىن اتقارعان.
2016 -جىلعى قازان ايىنان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنت اكىمشىلىگىندە مەملەكەتتىك ينسپەكتور، مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە اۋماقتىق- ۇيىمداستىرۋ جۇمىسى ءبولىمى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2021 -جىلعى ساۋىردەن - 2022 -جىلعى 9-جەلتوقسانعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنت اكىمشىلىگىندە مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە اۋماقتىق- ۇيىمداستىرۋ جۇمىسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ قىزمەت ەتتى.
2022 -جىلعى 9-جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
2023 -جىلعى 1-قىركۇيەكتە مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
«قۇرمەت» (2018)، «پاراسات» (2025) وردەندەرمەن جانە ەستەلىك مەدالدارمەن ماراپاتتالعان.
ۇيلەنگەن، 3 بالاسى بار.
باۋىرجان ورىنباساروۆ «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى سامۇرىق- قازىنا قورىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باۋىرجان ورىنباساروۆ 1970 -جىلعى 22-قازان كۇنى قىزىلوردا وبلىسىندا تۋعان.
1993 -جىلى الماتى تەمىرجول كولىگى ينجەنەرلەرى ينستيتۋتىن «تاسىمالداۋ ۇدەرىستەرىن باسقارۋ» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان.
ەڭبەك جولى:
باتىس قازاقستان تەمىر جولىندا قىزمەتكەر (1993- 1994)
قىزىلوردا ستانتسياسىنىڭ پاركى بويىنشا كەزەكشى، الماتى-2 ستانتسياسىنىڭ كەزەكشىسى، الماتى بولىمشەسىنىڭ پويىز ديسپەتچەرى (1994- 1997)
«قازاقستان تەمىر جولى» ر م ك جۇك تاسىمالىنىڭ باس باسقارماسىندا جول ديسپەتچەرى، جەتەكشى ينجەنەر، باس مامان، ءبولىم باسشىسى، سونداي-اق باس ديرەكتوردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىنىڭ كومەكشىسى، كەڭەسشىسى، تاسىمالداۋ ۇدەرىسىن ۇيلەستىرۋ باسقارماسىنىڭ باس ينجەنەرى (1997- 2004)
«ق ت ج» ۇ ك» ا ق فيليالدارى - تاسىمال ديرەكتسياسىنىڭ باس ينجەنەرى، ماگيسترالدىق جەلى ديرەكتسياسىنىڭ باس ينجەنەرى، قاراعاندى بولىمشەسى ديرەكتورى، تاسىمالداۋ ۇدەرىسى ديرەكتسياسىنىڭ ديرەكتورى، الماتى بولىمشەسى ديرەكتورى (2004- 2010)
«ق ت ج» ۇ ك» ا ق-دا باس ينجەنەر - باسقارۋشى ديرەكتور، وپەراتسيالىق جۇمىس جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتور (2010- 2014)
«قازتەمىرترانس» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى (02.2014- 04.2014)
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق ۆيتسە-پرەزيدەنتى (2014- 2016)
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باس ينجەنەرى (2016- 2017)
ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار جونىندەگى ۆيتسە-پرەزيدەنت (24.03.2017- 11.2018)
ينفراقۇرىلىم جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتور، «ق ت ج» ۇ ك» ا ق «ماگيسترالدىق جەلى ديرەكتسياسى» فيليالىنىڭ ديرەكتورى (11.2018- 04.2021)
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى (04.2021- 01.2022)
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق وندىرىستىك ۇدەرىستەر جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى (2022 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ)
باۋىرجان ورىنباساروۆ «قۇرمەت» (2011 ج. ) جانە «پاراسات» وردەندەرىمەن (2016 ج. ) ماراپاتتتالعان.
ءانۋار وسكەنبايەۆ «قازسۋشار» ر م ك-نىڭ باس ديرەكتورى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى حابارلادى.
ءانۋار اۋەز ۇلى 1976 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن.
1998 -جىلى م. ح. دۋلاتي اتىنداعى تاراز مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، 2003 -جىلى ج. بالاساعۇن اتىنداعى قىرعىز ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن اياقتاعان.
ەڭبەك جولىن 2000 -جىلى «قازفوسفات – ن د ف» ج ش س-نىڭ ەڭبەكتى قورعاۋ جانە قاۋىپسىزدىك تەحنيكاسى بولىمىندە سلەسار- جوندەۋشى، كەيىن ينجەنەر قىزمەتىنەن باستاعان. كەيىن استانا قالاسىنداعى «جولاۋشىلار تاسىمالى» ە م ك-دە وندىرىستىك- تەحنيكالىق ءبولىمنىڭ ينجەنەرى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
2005-2007 -جىلدارى قازاقستان يندۋستريا جانە ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ باسەكەلەستىكتى قورعاۋ كوميتەتىندە الدىمەن باس مامان، كەيىن تالاپ- ارىز جۇمىسى ءبولىمىنىڭ باسشىسى قىزمەتتەرىن اتقارعان.
2007-2013 -جىلدارى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋىن باقىلاۋ جونىندەگى ەسەپ كوميتەتىندە ەڭبەك ەتىپ، باس ساراپشىدان زاڭ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسىنە دەيىنگى قىزمەتتىك جولدان ءوتتى. ءار جىلدارى الماتى قالاسى اكىمى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىن ءۇي باسقارماسىنىڭ باسشىسى، سونداي-اق الماتى قالاسى اۋەزوۆ اۋدانىنىڭ اكىمى قىزمەتتەرىن اتقارعان.
2021-2025 -جىلدارى «قازاقستان ەكونوميكالىق باستامالار قورى» كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ ديرەكتورى بولدى.
2025 -جىلعى اقپان ايىنان باستاپ وسى ۋاقىتقا دەيىن «قازسۋشار» ر م ك باس ديرەكتورىنىڭ اكتيۆتەردى باسقارۋ جونىندەگى ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى. ال بىلتىر قازان ايىنان بەرى «قازسۋشار» ر م ك باس ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن ۋاقىتشا اتقارىپ كەلدى.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن قازاقستاننىڭ قىرعىزستان، قاتار، ماجارستان جانە سەربياداعى جاڭا ەلشىلەرى تاعايىندالىپ، ءبىرقاتار ديپلومات قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالعاندار:
ءابىلقايىر باقتىباي ۇلى سقاقوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا؛
باقىت دانابەك ۇلى باتىرشايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتار مەملەكەتىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا؛
انەل باقىتبەك قىزى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ماجارستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا؛
بولات ءباري ۇلى يمانبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سەربيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ازامات نەسىپباي ۇلى ەسقارايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى، بۋتان كورولدىگىندەگى، مالديۆ رەسپۋبليكاسىنداعى، نەپالداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن قىزمەتىنەن كەتكەندەر:
ءراپىل سەيىتحان ۇلى جوشىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
ارمان قايرات ۇلى يساعاليەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتار مەملەكەتىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
ابزال ساپاربەك ۇلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ماجارستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
ءمادي باكىر ۇلى اتامقۇلوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سەربيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.
بەلگىلى بوكسشى قانات يسلام دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
بۇل تۋرالى قاۋىمداستىق ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ بۋرابايدا ءوتىپ جاتقان شەتەلدەگى قازاق بالالارىنا ارنالعان «اتامەكەن» حالىقارالىق بالالار قۇرىلتايىندا مالىمدەدى.
- شەتەلدە تۋىپ-وسكەن قازاقتىڭ قاس باتىرى، الەمدىك رينگتە ەل نامىسىن قورعاعان قانات يسلامدى جۇرتشىلىق جاقسى تانيدى. ول - سپورتتاعى جەتىستىگىمەن قاتار، ۇلت مۇددەسىنە جاناشىر ازامات. قۇرىلتايعا قاتىسىپ وتىرعان جاس ۇرپاقتىڭ اراسىنان قاناتتاي ەلگە قىزمەت ەتەتىن ازاماتتار ءوسىپ شىقسىن دەگەن نيەتپەن ونى قاۋىمداستىق جۇمىسىنا شاقىرىپ وتىرمىز. الداعى ۋاقىتتا ونىڭ ەل يگىلىگى ءۇشىن اتقاراتىن جۇمىستارى كوپ بولادى دەپ سەنەمىز، - دەدى زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ.
پرەزيدەنت اكىمشىلىگى مەن مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ كەلىسىمىمەن قاسىمبەك سايلاۋوۆ تۇركىستان وبلىسىنىڭ جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
بۇل كادرلىق تاعايىنداۋ تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - جەردى پايدالانۋ جانە قورعاۋ جونىندەگى باس مەملەكەتتىك ينسپەكتور مۇرات تەمىرجانوۆ مالىمدەدى.
قاسىمبەك پەرنەبەك ۇلى سايلاۋوۆ 1977 -جىلى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءبىلىمى جوعارى. قۇقىق تانۋ جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ ماماندىقتارى بويىنشا ءبىلىم العان.
ەڭبەك جولىن 2000 -جىلى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى «جىلجىمايتىن مۇلىك ورتالىعى» ر م ك زاڭگەرى بولىپ باستادى.
ءار جىلدارى ۋچاسكەلىك پوليتسيا ينسپەكتورى، شىمكەنت قالاسىنىڭ جەر كوميتەتىندە زاڭگەر، قالالىق جەر قاتىناستارى ءبولىمىنىڭ باس مامانى جانە ءبولىم باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2010-2011 -جىلدارى جامبىل، قىزىلوردا جانە وڭتۇستىك قازاقستان وبلىستارى بويىنشا ءوڭىرارالىق جەر ينسپەكتسياسىنىڭ مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە جەردى قورعاۋ ءبولىمىن باسقاردى. كەيىن شىمكەنت قالاسىنىڭ جەر قاتىناستارى ءبولىمى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، ءبولىم باسشىسى جانە قالا اكىمىنىڭ كەڭەسشىسى بولدى.
2020 -جىلى شىمكەنت قالاسىنىڭ قالا قۇرىلىسىن باقىلاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، سونداي-اق جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2023-2025 -جىلدارى «NURDAUA» ج ش س-دە ەڭبەك ەتىپ، كەيىن «تۇركىستان» الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى» ا ق-دا قۇرىلىس جانە اكتيۆتەردى باسقارۋ جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى بولدى.
2025 -جىلدىڭ اقپان ايىنان باستاپ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتسياسى كوميتەتىنىڭ الماتى قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن ميراس قالي ۇلى تولەبايەۆ تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
1986 -جىلى قوستاناي وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى قازاق ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن، ق. ساتبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن، ە. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2008 -جىلعى شىلدە ايىندا «قورعاس» شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىعى حالىقارالىق ورتالىعى» ا ق كورپوراتيۆتىك دامۋ جانە ستراتەگيالىق تالداۋ دەپارتامەنتىنىڭ باس مامانى بولىپ باستاعان.
2009 -جىلعى ناۋرىز ايىندا ەكونوميكالىق جوسپارلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باس مەنەدجەرى قىزمەتىنە اۋىستىرىلىپ، 2010 -جىلدىڭ قاڭتارىنا دەيىن وسى قىزمەتتە ەڭبەك ەتتى.
2010 -جىلدىڭ اقپانىنان باستاپ مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس اتقاردى: 2010-2011 -جىلدارى - ق ر ەنەرگەتيكا جانە مينەرالدىق رەسۋرستار مينيسترلىگى ليتسەنزيالاۋ ليتسەنزيالاۋدان كەيىن باقىلاۋ جانە قۇقىقتىق قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسىنىڭ ساراپشىسى.
2011-2012 -جىلدارى - ق ر يندۋستريا جانە جاڭا تەحنولوگيالار مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتىنىڭ ليتسەنزيالاۋ ليتسەنزيالاۋدان كەيىن باقىلاۋ جانە قۇقىقتىق قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسىنىڭ ساراپشىسى. 2012-2014 -جىلدارى - ق ر مۇناي جانە گاز مينيسترلىگى مۇناي- گاز كەشەنىندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيالىق كوميتەتىنىڭ ليتسەنزيالاۋ جانە زاڭ قىزمەتى باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى.
2014-2015 -جىلدارى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ يندۋستريالىق- يننوۆاتسيالىق دامۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2015-2016 -جىلدارى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ كاسىپكەرلىك جانە تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى. 2017 -جىلى - ەلوردانى تۇراقتى دامىتۋ ورتالىعى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
2017-2022 -جىلدارى - مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى باسقارماسىنىڭ باسشىسى. 2022-2023 -جىلدارى - مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى. 2023-2025 -جىلدارى - ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
2025 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن جەكە قۇرىلىمداردا باسشىلىق قىزمەتتەردە جۇمىس ىستەدى.
قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن ماناس ەمبەرگەن ۇلى رامازانوۆ دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى ق ر ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
1968 -جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. الماتى مەملەكەتتىك مەديتسينا ينستيتۋتىن، د. ا. قونايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىن، ت رىسقۇلوۆ اتىنداعى قازاق ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
1984- 2006 -جىلدارى سىزعانوۆ اتىنداعى ۇلتتىق حيرۋرگيا عىلىمي ورتالىعىندا ەڭبەك ەتىپ، كىشى عىلىمي قىزمەتكەردەن شۇعىل حيرۋرگيا بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسىنە دەيىنگى كاسىبي جولدان ءوتتى.
2006-2007 -جىلدارى - ەمدەۋ جانە ساقتاندىرۋ جۇمىسىنىڭ دەپارتامەنتى حيرۋرگيالىق كومەگىن ۇيىمداستىرۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى.
2007-2008 -جىلدارى - «ا. ن. سىزعانوۆ اتىنداعى حيرۋرگيا ۇلتتىق عىلىمي ورتالىعى» - عىلىمي- كلينيكالىق جۇمىسى بويىنشا ديرەكتوردىڭ ورىنباسارى.
2008-2013 -جىلدارى - الماتى قالاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىنىڭ ورىنباسارى.
2013-2014 -جىلدارى - ق ر د س م الماتى قالاسىنداعى مەديتسينالىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋ كوميتەتى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى.
2014-2018 -جىلدارى - الماتى قالاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى №1-قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ باس دارىگەرى.
2018 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن الماتى قالاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ №7-قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ باس دارىگەرى قىزمەتىن اتقاردى.