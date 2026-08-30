ەلىمىزدە اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا ەلىمىزدىڭ ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىندا، ءبىلىم سالاسىندا ءبىرقاتار كادرلىق اۋىس- ءتۇيىس بولدى. Kazinform اگەنتتىگى 24-30-تامىز ارالىعىنداعى جاڭا كادرلىق تاعايىنداۋلارعا شولۋ ۇسىنادى.
اپتا باسىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن دىنمۇحامەد گايدار ۇلى قىلىشپايەۆ ۆەدومستۆونىڭ كوشى-قون كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
1986 -جىلى شىمكەنت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن، استانا ۋنيۆەرسيتەتىن، اكادەميك ا. قۋاتبەكوۆ اتىنداعى حالىقتار دوستىعى ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. ەڭبەك جولىن 2008 -جىلى «و ق و ش و ب-تى قۇقىقتىق قورعاۋ جونىندەگى زاڭگەرلەر وداعى» قاۋىمداستىعىنىڭ زاڭگەرى بولىپ باستادى.
ەڭبەك جولى: «تاۋەلسىز زاڭگەرلەر» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى (2009- 2015 -جىلدارى)، ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك دامۋ مينيسترلىگى زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتى قۇقىقتىق تالداۋ باسقارماسىنىڭ ساراپشىسى، باس ساراپشىسى (2015- 2017 -جىلدارى)، ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتىنىڭ قۇقىقتىق ساراپتاما باسقارماسىنىڭ باسشىسى (2017- 2018 -جىلدارى)، ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ زاڭ قىزمەتى دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (2018- 2020 -جىلدارى)، ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (2020- 2021 -جىلدارى)، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى اپپاراتىنىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ باس كونسۋلتانتى (2021- 2022 -جىلدارى).
2022 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقاردى.
پاۆلودارلىق «ەرتىس» فۋتبول كلۋبىنا جاڭا باس باپكەر تاعايىندالدى. بۇل قىزمەتتى ەرلان شويتىموۆ اتقاراتىن بولدى.
46 جاستاعى وتاندىق مامانمەن رەسمي كەلىسىمشارت جاسالدى. ەرلان شويتىموۆ - بۇرىنعى كاسىبي فۋتبولشى. ول ويىنشى رەتىندەگى مانسابىن 1999 -جىلى باستاپ، قىزىلوردانىڭ «قايسار» كلۋبى ساپىندا قازاقستان كۋبوگىن جەڭىپ العان. ەرلان شويتىموۆ «قايسار» كلۋبى قۇرامىندا 101 ماتچ وتكىزىپ، 4 گول سوقتى. سونداي-اق «اقتوبە» ساپىندا 82 كەزدەسۋگە قاتىسىپ، 4 مارتە مەرگەندىگىمەن كوزگە تۇسكەن. ويىنشى مانسابىن اياقتاعان سوڭ باپكەرلىككە اۋىسىپ، اسسيستەنتتەن باس باپكەرگە دەيىنگى جولدان ءوتتى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمدىگىنە جاڭا كادرلىق وزگەرىس ەنگىزىلدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىمەن كەلىسۋ بويىنشا شىڭعىس سۇيىنبايەۆ تاعايىندالدى.
شىڭعىس سۇيىنبايەۆ ەڭبەك جولىن «قازمەترين» ر م ك جانىنداعى تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتىنىڭ «قازاقستاندىق مەترولوگيا قىزمەتى» ەمك الماتى فيليالىندا 1-ساناتتى مامان بولىپ باستاعان. كەيىن تەكسەرۋ زەرتحاناسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
ءار جىلدارى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتىندە، سونداي-اق ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىندە باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى.
2022- 2023 -جىلدارى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ يندۋستريالىق دامۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
2023 -جىلعى قاراشادان باستاپ وسى تاعايىنداۋعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ ونەركاسىپ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرمەك ساعىمبايەۆ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ەرمەك الدابەرگەن ۇلى 1967 -جىلعى 11-قازاندا الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1989 -جىلى قازاق پوليتەحنيكالىق ينستيتۋتىن، 2007 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. 1994-2006 -جىلدارى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىندا ءتۇرلى وفيتسەرلىك لاۋازىمداردا قىزمەت اتقاردى.
2006-2019 -جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى كۇزەت قىزمەتىندە وفيتسەرلىك جانە باسشىلىق قىزمەتتەر اتقارعان.
2019-2021 -جىلدارى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى - ق ر پرەزيدەنتى كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى بولدى.
2021-2022 -جىلدارى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، كەيىن مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى قىزمەتىن اتقاردى.
2022 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى.
ەرمەك ساعىمبايەۆ Ⅱ دارەجەلى «داڭق» وردەنىمەن، ۆەدومستۆولىق جانە مەرەيتويلىق مەدالدارمەن ماراپاتتالعان. ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ قۇرمەتتى قىزمەتكەرى.
2020 -جىلى پرەزيدەنت جارلىعىمەن مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ گەنەرال-مايورى، ال 2022 -جىلى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك گەنەرال-لەيتەنانتى اسكەري اتاعى بەرىلگەن.
دميتري ي مالاحوۆ جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكونوميكالىق قىلمىسقا جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس اگەنتتىگىنىڭ (قارجى پوليتسياسى)، قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىل اگەنتتىگىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ۇلتتىق بيۋروسىنىڭ (سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت) وڭىرلىك دەپارتامەنتتەرى مەن ورتالىق اپپاراتىنىڭ دەپارتامەنتتەرىندە باسشى ورىنباسارى (07.2004-03.2019)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مينيسترلىگى قارجى مونيتورينگى كوميتەتىنىڭ جەدەل دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى (03.2019-09.2020)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (09.2020-03.2022)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى (03.2022-10.2023)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (11.10.2023-13.02.2024)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى (13.02.2024-16.09.2024)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى (19.09.2024 باستاپ)
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ارتۋر لاستايەۆ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ارتۋر ەرمەك ۇلى ەڭبەك جولىن الماتى قالاسى پروكۋراتۋراسىندا باستاعان. 2006-2008 -جىلدارى بوستاندىق اۋدانى پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى، 2008-2010 -جىلدارى الماتى قالاسى پروكۋراتۋراسى باسقارماسىنىڭ اعا كومەكشىسى جانە پروكۋرورى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2010-2016 -جىلدارى ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق سالاداعى زاڭدىلىقتى قاداعالاۋ دەپارتامەنتىندە اعا پروكۋرور، كەيىن ءبولىم باستىعى بولدى.
2016-2018 -جىلدارى جەنيەۆاداعى ب ۇ ۇ بولىمشەسى جانىنداعى قازاقستاننىڭ تۇراقتى وكىلدىگىندە باس پروكۋراتۋرانىڭ رەسمي وكىلى ءارى ميسسيا كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقاردى. 2018-2022 -جىلدارى قازاقستاننىڭ شۆەيتسارياداعى ەلشىلىگىندە باس پروكۋراتۋرانىڭ رەسمي وكىلى ءارى كەڭەسشى بولدى.
2022-2023 -جىلدارى ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ حالىقارالىق- قۇقىقتىق ىنتىماقتاستىق قىزمەتىن باسقاردى.
2023 -جىلدان بەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى.
ارتۋر لاستايەۆ 2005 -جىلى ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «حالىقارالىق قۇقىق» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. 2007 -جىلى وسى ۋنيۆەرسيتەتتە «ەكونوميكا جانە قۇقىق نەگىزدەرى» ماماندىعى بويىنشا ماگيستر دارەجەسىن العان.
2015 -جىلى ا ق ش-تاعى ۆيرگين ۋنيۆەرسيتەتىندە قىلمىستىق ادىلەت تورەلىگى بويىنشا ماگيسترلىك باعدارلامادان ءوتىپ، سەرتيفيكات العان. سول جىلى ا ق ش فەدەرالدىق تەرگەۋ بيۋروسىنىڭ ۇلتتىق اكادەمياسىندا ارنايى دايىندىقتان وتكەن.
2018 -جىلى جەنەۆا ۋنيۆەرسيتەتىندە «قارۋلى قاقتىعىستارداعى حالىقارالىق قۇقىق» ماماندىعى بويىنشا ماگيستر دارەجەسىن العان.
II دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن جانە «پروكۋراتۋرا ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعان. سونداي-اق ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇرمەت گراموتالارى جانە العىس حاتتارىنا يە.
جانبولات قالدىباي ۇلى ۇسەنوۆتى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
ول 1983 -جىلى تۇركىستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2004 -جىلى ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ (م م ح ق ي) ساياساتتانۋ فاكۋلتەتىن ءتامامداعان.
ەڭبەك جولى: «قازمۇنايگاز- سەرۆيس» ج ش س جەتەكشى ساراپشىسى (2004-2006 ج ج. )، قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەۋروپا جانە امەريكا دەپارتامەنتىنىڭ اتتاشەسى (2006-2007 ج ج. )، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلىبريتانياداعى ەلشىلىگىنىڭ اتتاشەسى (2007 ج. )، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى ەلشىلىگىنىڭ ءۇشىنشى، ەكىنشى جانە ءبىرىنشى حاتشىسى (2007-2011 ج ج.)، «شيەۆرون مۇنايگاز ينك.» ينۆەستيتسيالىق جوبالارىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى (2011-2012 ج ج.)، ق ر س ءى م رەسمي وكىلى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق اقپارات كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (2012-2014 ج ج.)، «شيەۆرون مۇنايگاز ينك.» ۇكىمەتپەن جانە قوعاممەن بايلانىس جونىندەگى ديرەكتوردىڭ ورىنباسارى (2014-2017 ج ج.)، ەۋرازيالىق حالىقارالىق قاتىناستار كەڭەسىنىڭ ديرەكتورى (2015-2017 ج ج.)، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلىبريتانياداعى ەلشىلىگىنىڭ كەڭەسشى- ۋاكىلى (2017-2022 ج ج.)، «24 KZ» تەلەارناسىندا «مير» باعدارلاماسىنىڭ جۇرگىزۋشىسى (2022-2023 ج ج.) .
ق ر س ءى م رەسمي وكىلى قىزمەتىنە تاعايىندالعانعا دەيىن «ۆەرنىي كاپيتال» كومپانياسىنىڭ كورپوراتيۆتىك كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى قىزمەتىن اتقارعان.
جاپپار اسقار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنى اپپاراتىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
ول 1982 -جىلعى 23-ناۋرىزدا شىمكەنت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2003 -جىلى وڭتۇستىك قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، 2022 -جىلى رەسەي فەدەراتسياسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ديپلوماتيالىق اكادەمياسىن بىتىرگەن.
27.11.2003 - 05.07.2004 ج ج. - ق ر ادىلەت مينيسترلىگى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنىڭ «ەڭبەك- شىمكەنت» ر م ك بۋحگالتەرى.
28.09.2004 - 10.11.2006 ج ج. - استانا قالاسى اكىمدىگى كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق دەپارتامەنتىنىڭ جەتەكشى مامانى، باس مامانى.
10.11.2006 - 11.02.2008 ج ج. - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى دەپۋتاتىنىڭ كومەكشىسى.
11.02.2008 - 02.06.2008 ج ج. - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ باس كونسۋلتانتى.
02.06.2008 - 30.06.2008 ج ج. - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ رەداكتسيالاۋ جانە اۋدارما ءبولىمىنىڭ سەكتور مەڭگەرۋشىسى.
30.06.2008 - 20.01.2015 ج ج. - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جۇيەسىندە.
20.01.2015 - 07.07.2015 ج ج.- ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «سارىارقا» كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى.
08.07.2015 - 17.03.2016 ج ج.- ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «بۋراباي دامۋ» ج ش س ديرەكتسياسىنىڭ جانە «وك „وقجەتپەس“ ە س ك (ەمدەۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنى) وبەكتىلەرىن باسقارۋشى.
20.02.2017 - 25.05.2018 ج ج. - „مەملەكەتتىك ارحيۆ“ م م كاتالوگتاۋ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، ديرەكتوردىڭ مىندەتىن ۋاقىتشا اتقارۋشى.
22.10.2018 - 05.03.2020 ج ج.- ق ر س ءى م-نىڭ "ديپلوماتيالىق سەرۆيس" ش ج ق ر م ك رەسمي جانە حاتتامالىق ءىس-شارالار ءبولىمىنىڭ باستىعى.
06.03.2020 - 16.07.2023 ج ج.- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ ءا ش ب باسقارۋشىسى.
10.08.2023 - 05.01.2026 ج ج.- ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ „مەملەكەتتىك رەزيدەنتسيالار ديرەكتسياسى“ ر م ك ديرەكتورى.
19.01.2026 - 20.08.2026 ج ج.- قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇجات اينالىمى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى.
2026 -جىلعى 20-تامىزدان باستاپ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اپپارات باسشىسى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن ەرجان امىربەك ۇلى ۆەدومستۆونىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
1976 -جىلى جامبىل وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. م. ح. دۋلاتي اتىنداعى تاراز مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. ەڭبەك جولىن 1998 -جىلى م. ح. دۋلاتي اتىنداعى تاراز مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە وقىتۋشى بولىپ باستاعان.
2004- 2014 -جىلدارى - ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى قازاق ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اعا وقىتۋشىسى، پروفەسسور، كافەدرا مەڭگەرۋشىسى.
2014- 2015 -جىلدارى - ق ر ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى باسقارماسىنىڭ جەتەكشىسى.
2015- 2018 -جىلدارى - قازاق ەكونوميكا، قارجى جانە حالىقارالىق ساۋدا ۋنيۆەرسيتەتى حالىقارالىق بيزنەس مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى، اكادەميالىق قىزمەت جانە عىلىم جونىندەگى پرورەكتورى.
2018- 2020 -جىلدارى - تاراز مەملەكەتتىك پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى.
2020- 2021 -جىلدارى - تاراز وڭىرلىك ۋنيۆەرسيتەتى رەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، رەكتورى.
2021- 2022 -جىلدارى - ق ر ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
2022- 2025 -جىلدارى - «ى. التىنسارين اتىنداعى ارقالىق پەداگوگيكالىق ينستيتۋتى» ك ە ا ق باسقارما ءتوراعاسى - رەكتورى.
2025 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن «الكەي مارعۇلان اتىنداعى پاۆلودار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق باسقارما ءتوراعاسى - رەكتورى قىزمەتىن اتقاردى.
جانكۇيەرلەرگە جاقسى تانىس مامان رۋسلان ەساتوۆ قايتادان «كاسپي» (اقتاۋ) كومانداسى تىزگىنىن ۇستادى.
رۋسلان ەساتوۆ 1984 -جىلى 31-قازاندا دۇنيەگە كەلگەن. فۋتبولشى مانسابىندا 2004-2019 -جىلدار ارالىعىندا «جامبىل»، «تاراز»، «گورنياك» (حرومتاۋ)، «كاسپي» (اقتاۋ)، «اسبەست» (قوستاناي وبلىسى)، «لاشىن» (جامبىل وبلىسى)، «قايسار» (قىزىلوردا)، «جەتىسۋ» (تالدىقورعان)، «اتىراۋ»، «ماقتارال» (تۇركىستان وبلىسى) كوماندالارىندا وينادى.
2019 -جىلدان بەرى باپكەرلىك قىزمەتىندە «ماقتارال»، «تاراز- قاراتاۋ» كلۋبتارىنىڭ تىزگىنىن ۇستاعان ەدى. رۋسلان ەساتوۆتىڭ جەتەكشىلىگىمەن وتكەن ماۋسىمدا «كاسپي» ءبىرىنشى ليگا چەمپيونى اتانىپ، پرەمەر- ليگاعا جولداما الدى. ال اسحات قۇسايىنوۆ «كاسپي يدىڭ» باس باپكەردىڭ كومەكشىسى قىزمەتىنە قوسىلدى.
ماۆريتانيا وكىلى يسمايل ۋلد شەيح احمەد يسلام ىنتىماقتاستىعى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى بولىپ سايلاندى.
يسمايل ۋلد شەيح احمەد 1960 -جىلعى 9-قاراشادا نۋاكشوت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. مونپەلە ۋنيۆەرسيتەتىندە ەكونوميكا باكالاۆرى دارەجەسىن، مانچەستەر ۋنيۆەرسيتەتىندە ادام رەسۋرستارىن دامىتۋ سالاسى بويىنشا ماگيستر دارەجەسىن العان. سونىمەن قاتار مااستريحت ۋنيۆەرسيتەتىندە ءبىلىم العان.
ءار جىلدارى ب ۇ ۇ قۇرىلىمدارىندا قىزمەت اتقارعان. 2008- 2012 -جىلدارى ب ۇ ۇ-نىڭ سيرياداعى تۇراقتى ۇيلەستىرۋشىسى، گۋمانيتارلىق ۇيلەستىرۋشىسى جانە ب ۇ ۇ دامۋ باعدارلاماسىنىڭ تۇراقتى وكىلى بولدى. 2012- 2014 -جىلدارى يەمەندە وسىعان ۇقساس قىزمەتتەر اتقاردى.
2014 -جىلى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ليۆياداعى ارنايى وكىلىنىڭ ورىنباسارى بولىپ جۇمىس ىستەدى. كەيىن ەبولا ىندەتىنە توتەنشە دەن قويۋ جونىندەگى ب ۇ ۇ ميسسياسىن باسقاردى. 2015- 2018 -جىلدارى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ يەمەن جونىندەگى ارنايى ەلشىسى قىزمەتىن اتقاردى. بۇعان دەيىن يۋنيسەف-تە باسشىلىق قىزمەتتەردە جۇمىس ىستەگەن.
2018 -جىلى يسمايل ۋلد شەيح احمەد ماۆريتانيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى. ول اراب، فرانتسۋز جانە اعىلشىن تىلدەرىن مەڭگەرگەن.
ەلوردادا ءبىرىنشى سەسسيا اشىلعاننان كەيىن ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا ايبەك دادەباي سايلاندى.
بۇل رەتتە اتالعان كانديدات جاسىرىن داۋىس بەرۋگە ارنالعان بيۋللەتەنگە ەنگىزىلدى. دەپۋتاتتار اراسىنان ەسەپ كوميسسياسى قۇرىلىپ، كوميسسيا داۋىس بەرۋ بارىسىن قاداعالادى. وسى ورايدا 145 دەپۋتاتتىڭ 144 ى ا. دادەبايدىڭ كاديداتۋراسىن قولدادى.
ايبەك دادەباي 2001 -جىلى ابىلاي حان اتىنداعى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. 2003 -جىلى وسى ج و و-نىڭ ماگيستراتۋراسىن «ايماقتانۋ ماگيسترى» ماماندىعى بويىنشا اياقتاعان.
سونىمەن قاتار، 2001-2002 -جىلدارى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتى حالىقارالىق تۋريزم مەنەدجمەنتى كافەدراسىنىڭ وقىتۋشىسى بولدى.
2008-2011 -جىلدارى ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ پارلامەنتارالىق بايلانىستار جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ءبولىمىنىڭ ساراپشىسى، ق ر پارلامەنتىنىڭ سەناتى ءتوراعاسى كومەكشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى.
2011-2013 -جىلدارى ق ر ب ۇ ۇ-داعى تۇراقتى وكىلدىگىنىڭ ءۇشىنشى حاتشىسى، اتتاشە.
2013-2019 -جىلدارى ق ر پارلامەنتى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ حاتشىلىعى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى، مەڭگەرۋشىسى.
2019-2021 -جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى كەڭسەسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى.
2021 -جىلدىڭ مامىرى - 2022 -جىلدىڭ قاڭتار ارالىعىندا ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارۋشىسىنىڭ ورىنباسارى.
2022 -جىلى ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارۋشىسى. 2024 -جىلى ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى بولدى.
ال 2026 -جىلدىڭ مامىر ايىنان ايبەك دادەباي «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ سايلاندى.
بەرىك تەرلىكبايەۆ اباي وبلىسى جارما اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ تاعايىندالدى.
جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىنا بايلانىستى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
اتالعان وزگەرىستەرگە سايكەس وبلىستىق ماڭىزى بار قالالار مەن اۋداندار اكىمدەرىن سايلاۋ ينستيتۋتى جويىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا وبلىستىق ماڭىزى بار قالالار مەن اۋدانداردىڭ اكىمدەرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن وبلىس اكىمدەرى ءتيىستى ءماسليحاتتاردىڭ كەلىسىمىمەن تاعايىندايدى.
بەرىك سەرىكقان ۇلى ءۇرجار اۋدانىنىڭ قاراقول اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. ەڭبەك جولىن جۇمىسشى بولىپ باستاپ، كەيىن كاسىپكەرلىك جانە مەملەكەتتىك قىزمەت سالالارىندا ەڭبەك ەتتى. اياگوز اۋدانىندا ەكونوميكا، سالىق، ستاتيستيكا جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باعىتتارىندا جاۋاپتى قىزمەتتەر اتقاردى.
كوپ جىل بويى ستاتيستيكا سالاسىندا باسشىلىق قىزمەتتەردە ەڭبەك ەتتى. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا ستاتيستيكا باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ، كەيىن اباي وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بولدى. 2026 -جىلعى 12-مامىردان باستاپ جارما اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، اۋدان اكىمىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى قىزمەتىن اتقاردى.