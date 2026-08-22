ەلىمىزدە 4 مىڭعا جۋىق تازى تۇقىمى رەسمي تىركەلگەن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 4 مىڭعا جۋىق تازى تۇقىمى رەسمي تىركەلگەن. ءبىراق، ونىڭ سانى مۇنان دا كوپ بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى BIZD ORTA پودكاستىندا قوناق بولعان قازاقستان كينولوگتار وداعىنىڭ پرەزيدەنتى باۋىرجان سەرىكقالي ايتتى.
باۋىرجان سەرىكقاليدىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان كينولوگتارى وداعىنىڭ رەسمي اسىل تۇقىمدى يتتەر كىتابىنا ءتورت مىڭعا جۋىق تازى ەنگىزىلگەن. بۇل - قاجەتتى ىرىكتەۋدەن، ۆەتەريناريالىق تەكسەرۋلەردەن ءوتىپ سايكەستەندىرىلگەن جانە شىعۋ تەگىن راستايتىن قۇجاتى، ياعني شەجىرەسى راسىمدەلگەن تازىلار.
سونىمەن قاتار تازىنىڭ ەداۋىر بولىگى ءالى دە رەسمي ەسەپكە الىنباي وتىر.
- اۋىلداردا وسىناۋ ەسەپكە الۋ راسىمىنەن ءالى وتپەگەن ءيت وتە كوپ. سوندىقتان ءبىز ەلدى مەكەندەردى ارالاپ، اسىل تۇقىمدى يتتەردى بايقاۋدان وتكىزۋ، ارنايى ەكسپەديتسيالار ۇيىمداستىرۋ كەزىندە وسىنداي يتتەردى انىقتايمىز. ەگەر ولاردىڭ تۇقىمدىق قۇندىلىعى بولسا، وندا يەسىمەن ءارى قاراي جۇمىس ىستەيمىز، - دەدى باۋىرجان سەرىكقالي.
كينولوگتار يەلەرىنە مۇنداي اسىل تۇقىمدى يتتەرىن ەسەپكە ەنگىزۋگە كومەكتەسىپ، ولاردىڭ ۇرپاعىن ساقتاۋ جانە تىركەۋ ءۇشىن قانداي راسىمدەردەن ءوتۋ قاجەتتىگىن تۇسىندىرەدى.
- بۇل بازا قالاي دەگەندە دە ارتا بەرەدى. ءتورت مىڭ - بۇل رەسمي سان، - دەپ اتاپ ءوتتى ساراپشى.