ۇلىتاۋلىق 116 جاستاعى اجە قۇرت جاساپ، ءۇي جينايدى
استانا. قازاقپارات - ەلدەگى ەڭ قارت تۇرعىن ۇلىتاۋلىق تۇيمەگۇل تەمىربايەۆا 116-كوكتەمىن قارسى الدى. كەيۋانا ءالى دە شيراق. ول كوپ جاساۋدىڭ سىرىن ادال ەڭبەك جانە جاقسى نيەتپەن بايلانىستىرادى. ءومىر بويى اۋىر جۇمىستىڭ ورتاسىندا جۇرگەن ول قازىر دە بوس وتىرمايدى.
قۇرت جايىپ، ءۇي تىرلىگىنە ارالاسىپ تۇرادى. اركىمنىڭ پەشەنەسىنە جازىلا بەرمەيتىن ادەمى قارتايۋ باقىتى تۇيمەگۇل اپاعا بۇيىرعان. ول جۇبايى ايازباي تەمىربايەۆ ەكەۋى ءومىر بويى جىلقى باققان. دەگەنمەن مال سوڭىنداعى قارا جۇمىستان قاجىماعان. ايازباي اقساقال عاسىرعا جۋىق جاساپ، 95 جاسىندا دۇنيەدەن وتكەن. ال جاقىندا 116 جاسقا تولعان تۇيمەگۇل اجە كوزاينەكسىز ينە ساباقتاپ، ءىس تىگەدى. قيمىلى دا شيراق.
تۇيمەگۇل تەمىربايەۆا، قازاقستانداعى ەڭ قارت ادام:
- 100-دەن اسىپ بارا جاتىرمىن. ولمەي كەلە جاتىرمىن. بالالارىم امان بولسىن. بالالاردىڭ الدىندا كەتسەم دەپ ءجۇرمىن.
تۇيمەگۇل اجەنىڭ بالالارى «وسى كۇنگە شەيىن ول كىسىنىڭ «اۋىردىم» دەگەنىن ەستىمەدىك» دەيدى. ەس بىلگەننەن ەڭبەكپەن وسكەن جان قازىر دە قارتايدىم دەپ قاراپ وتىرعان جوق. نەمەرەلەردىڭ قارسىلىعىنا قاراماي، ءۇيدىڭ تىرلىگىنە دە ارالاسادى.
راۋشان تەمىربايەۆا، كەلىنى:
- اندا-ساندا دالاعا شىعىپ كەلەدى. كوبىنەسە ۇيدە جۇرەدى. بيىل سولاي بولدى. وعان دەيىن بارلىق شارۋاعا جاراپ تۇرعان. سىرتتىڭ شارۋاسىنا، ءىشتىڭ شارۋاسىنا. قانشا دەگەنمەن جاسى كەلدى عوي. تەلەديدار كورىپ وتىرادى. بىزگە تاماق ىستەپ قويادى.
تۇيمەگۇل تەمىربايەۆا قاڭتار ايىندا 116 جاسقا تولدى. ونىڭ ەلدەگى ەڭ قارت تۇرعىن ەكەنىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى راستاعان. كەيۋانا بۇگىندە قىزىلجار كەنتىندە كەنجە ۇلىنىڭ قولىندا تۇرادى. باۋىرىنان ورگەن 4 بالادان 15 نەمەرە، 25 شوبەرە سۇيگەن.
