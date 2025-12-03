ۇلىتاۋدا مال ۇرلاۋعا قاتىستى 15 قىلمىس اشكەرەلەندى
استانا. قازاقپارات - ۇلىتاۋ وبلىسىندا ءتورت قىلمىستىق توپ ۇستالدى. ولار مال ۇرلاۋمەن اينالىسقان. پوليتسەيلەر ۇيىمداستىرعان ارنايى جەدەل الدىن الۋ شاراسى كەزىندە قولدى بولعان 100-گە جۋىق مال باسىن يەلەرىنە قايتارىلدى.
سونىمەن قاتار مال جانە ەت ونىمدەرىن زاڭسىز تاسىمالداپ، ۆەتەريناريا تالاپتارىن بۇزعان 350-دەن اسا ادام اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى. قالا جانە اۋدانداردىڭ كىرەبەرىسىنە تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن جىلجىمالى بلوكبەكەت قويىلدى. بارلىق مال سوياتىن ورىندار، ەت ساتاتىن بازارلاردا باقىلاۋ كۇشەيدى.
اسقار دۇيسەبايەۆ، پد كريمينالدى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى:
- ەركىن جايىلىمداعى قاراۋسىز مالدار قولدى بولىپ كەتىپ جاتىر كوبىنەسە. قاراۋسىز نەمەسە ۇرلاپ كەتىپ جاتقانى تۋرالى قۇجاتتارى تەكسەرىلىپ جۇمىستار اتقارىلۋدا. ءتورت تۇلىكتىڭ ۇرلىعى تۋرالى كەش حابارلاۋ پوليتسياعا قىلمىستى اشۋدا قيىندىقتار تۋدىرادى.