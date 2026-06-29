ۇلىتاۋدا دارىگەر مەن مۇعالىم جەتىسپەيدى
استانا. قازاقپارات - ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا 200 دەن استام مامان تاپشى. دەنساۋلىق ساقتاۋ ىسىندە 189 جوعارى بىلىكتى دارىگەر جەتىسپەيدى. سوندىقتان، كادر تارتۋ بويىنشا ايماقتىق باعدارلاما جاسالدى.
استانا. قازاقپارات - ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا 200 دەن استام مامان تاپشى. دەنساۋلىق ساقتاۋ ىسىندە 189 جوعارى بىلىكتى دارىگەر جەتىسپەيدى. سوندىقتان، كادر تارتۋ بويىنشا ايماقتىق باعدارلاما جاسالدى.
جوبا اياسىندا ماماندارعا الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتىلەدى. ۇلىتاۋ وڭىرىندە دارىگەر تاپشىلىعى ءبىرازدان بەرى بار. جاڭا ايماق قۇرىلعالى سۇرانىس ارتا ءتۇستى. مىسالى، جەزقازعاننىڭ كوپ سالالى اۋرۋحاناسىندا 30 دارىگەر جەتىسپەيدى. شتات تولعانشا تاپشى ماماننىڭ جۇمىسىن وزگە دارىگەرلەرگە قوسىمشا جۇكتەمە رەتىندە بەرىپ امالداپ وتىرمىز دەيدى مەكەمە باسشىلىعى.
عابيدەن احانوۆ، وبلىستىق كوپ سالالى اۋرۋحانانىڭ ديرەكتورى:
- اكۋشەر-گينەكولوگتارىمىز، رەانيماتولوگتارىمىز، نەوناتولوگتارىمىز سول ماماندارعا تاپشىمىز. جوق ماماننىڭ ورىندارىن بىزدە ناگرۋزكا دەيمىز عوي سول جۇمىس ىستەپ جاتقان دارىگەرلەرگە قوسىمشا ستاۆكالار بەرىپ، قوسىمشا جۇمىستار بەرىپ سونىمەن شىعىپ جاتىرمىز. سوسىن ۆراچ-سوۆمەستيتەل دەگەن تۇسىنىك بار. سول كىسىلەرگە كوتەرمە اقشا بەرەمىز، سولاي جۇمىس ىستەيدى. جەرگىلىكتى بيلىك وڭىرگە دارىگەر تارتۋ ءۇشىن ارنايى باعدارلاما دا جاسادى. ياعني كوشىپ كەلگەن ماماندارعا كوتەرمەاقى جانە تەگىن باسپانا بەرىلەدى.
شالعاي اۋىلدارعا بارعان ماماندارعا 8 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قولداۋ بار. وسىنىڭ ناتيجەسىندە سوڭعى ءۇش جىلدا وبلىسقا 100 جوعارى بىلىكتى دارىگەر كەلدى. دەگەنمەن، ءالى 189 دارىگەر قاجەت.
رۇستەم نىسامبايەۆ، وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى:
- 180 نەن استام دارىگەر قاجەت. سوندىقتان الدا اتقارىلاتىن جۇمىس كوپ. جاستاردى وقىتۋ ءۇشىن ءتيىستى قاراجات قارالعان. وڭىرگە كەلگەن مامانداردى قولداۋ ءۇشىن وبلىس قازىناسىنان 180 ميلليون تەڭگە ءبولىندى. بيىل 100 دەن استام دارىگەر تارتامىز دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز. ولاردى باسپانامەن قامتىپ، باسپانامەن قامتۋ مىندەتى تۇر.
وڭىردەگى مامان تاپشىلىعى ءبىلىم سالاسىندا دا بار. 200-دەن استام مۇعالىم جەتىسپەيدى. اسىرەسە جاراتىلىستانۋ مەن اعىلشىن ءپانى مۇعالىمدەرى جانە لوگوپەد، دەفەكتولوگ سەكىلدى ماماندار جوق. تاپشىلىقتىڭ سالدارىنان زەينەت جاسىنا جەتكەن 300 دەن استام ۇستاز ءالى قىزمەتتە ءجۇر. سوندىقتان جەرگىلىكتى بيلىك جىل سايىن قاجەت ماماندىقتارعا تەگىن گرانت بولەدى.
اينۇر شالعىنبايەۆا، وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ ءبولىم باسشىسى:
- جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جارمەڭكەلەرىنە قاتىسامىز، ونىڭ سىرتىندا «پەداگوگ GO» بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسىن ۇيىمداستىرامىز. اشىق ەسىك كۇندەرىن ۇيىمداستىرامىز. سول كەزەڭدە پەداگوگتاردى تارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. «ديپلوممەن اۋىلعا» دەگەن باعدارلامامەن 2025 -جىلى 47 جاس مامان جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى. ۇلىتاۋ اۋدانى بويىنشا 29، جاڭاارقا اۋدانى بويىنشا 17 جانە تالاپ اۋىلى بويىنشا 1 مامان تارتىلدى. ولارعا كوتەرمە كولەمدە اقشا بەرىلەدى.
وبلىستا مامان دايارلايتىن جالعىز عانا جوعارى وقۋ ورىنى بار. سوندىقتان جاستاردىڭ كوبى وزگە وڭىرلەرگە بارىپ وقۋعا ءماجبۇر. وسى ولقىلىقتى تولتىرۋ ءۇشىن جەزقازعاندا شەتەلدىڭ جەتەكشى ءبىلىم وردالارىمەن بىرلەسىپ تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەت قۇرۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
24.kz