ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ 116 جاستاعى تۇرعىنى داۋىس بەردى
جەزقازعان. KAZINFORM - ءجۇز جىلدان استام ءومىر سۇرگەن تۇيمەگۇل تەمىربايەۆا قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىسىپ، ءوز تاڭداۋىن جاسادى. ول ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ قىزىلجار اۋىلىندا تۇرادى جانە قازاقستانداعى ەڭ قارت ازامات سانالادى. 1910-جىلى دۇنيەگە كەلگەن تۇيمەگۇل اپا بيىل 116 جاسقا تولدى.
تۇيمەگۇل تەمىربايەۆانىڭ ەل ۇشىن ماڭىزدى قوعامدىق-ساياسي ناۋقانعا قاتىسىپ، ازاماتتىق ۇستانىمىن ءبىلدىرۋى ەل بولاشاعىنا دەگەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ جارقىن كورىنىسى ءارى بارشا ازاماتقا ۇلگى بولارلىق ونەگە بولدى.
تۇيمەگۇل اپا ءومىرىنىڭ باسىم بولىگىن وتباسىنا جانە ادال ەڭبەككە ارناعان. جولداسى ايازباي تەمىربايەۆپەن بىرگە جىلقى وسىرۋمەن اينالىسىپ، عۇمىر بويى ماڭداي تەرىمەن ەڭبەك ەتتى. بۇگىندە ول 15 نەمەرە مەن 25 شوبەرەنىڭ سۇيىكتى اجەسى.
ۇزاق جاساۋدىڭ سىرى تۋرالى سۇراعاندا، تۇيمەگۇل اپا ونىڭ ءمانى ادال ەڭبەكتە، ىزگى نيەتتە جانە جاقىندارعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتە ەكەنىن ايتادى. بۇعان دەيىنگى سۇحباتتارىندا تۇيمەگۇل اپا ءالى كۇنگە دەيىن ءۇي شارۋاسىنا ارالاساتىنىن، قۇرت جاسايتىنىن جانە قولىنان كەلگەنشە شارۋاشىلىق جۇمىستارىن اتقاراتىنىن ايتقان.
داۋىس بەرۋ كەزىندە ۇزاق جاساعان انا ەلگە ىزگى تىلەگىن ءبىلدىرىپ، ۇرپاقتارىنا دەنساۋلىق پەن اماندىق، ەلگە تىنىشتىق، ال قازاقستانعا جارقىن بولاشاق تىلەدى.
- ۇرپاعىمىز امان- ساۋ بولسىن، ەلىمىزدە بەيبىتشىلىك بولسىن. ەلىمىزدىڭ بولاشاعى جارقىن بولسىن، - دەپ تىلەك ءبىلدىردى تۇيمەگۇل اپا.
تۇيمەگۇل اپانىڭ تاڭداۋى - جاي عانا ءبىر داۋىس ەمەس. ول عاسىردان استام تاريحتى كورگەن ادامنىڭ ەل بولاشاعىنا باعىتتالعان اق باتاسىنداي بولدى.
ايتا كەتەيىك، تۇيمەگۇل تەمىربايەۆا بۇعان دەيىن دە قوعامدىق ماڭىزى بار ناۋقاندارعا قاتىسقان. 2026-جىلعى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم كەزىندە دە ول ارنايى جىلجىمالى داۋىس بەرۋ جاشىگىنىڭ كومەگىمەن ءوز تاڭداۋىن جاساعان.
116 جاستاعى ۇزاق جاساعان كەيۋانانىڭ تاڭداۋى «ەلدىڭ بولاشاعى - ءارقايسىمىزدىڭ ورتاق ءىسىمىز» دەگەن قاراپايىم ءارى تەرەڭ ويدىڭ سيمۆولىنا اينالدى.