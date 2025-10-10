ۇلىتاۋ وبلىسىندا قايرات بايبوسىنوۆتىڭ 75 جىلدىق مەرەيتويى تويلاندى
جەزقازعان. KAZINFORM - قازاقتىڭ ءبىرتۋار بۇلبۇل ءانشىسى، ءداستۇرلى ءان ونەرىنىڭ دارابوزى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى قايرات اۋكەن ۇلى بايبوسىنوۆتىڭ 75 جىلدىق مەرەيتويى دارا تۇلعانىڭ تۋعان جەرى - جاڭاارقا اۋدانىندا جوعارى دەڭگەيدە اتالىپ ءوتتى.
اسەرلى ساتتەرگە تولى مەرەيلى شارا قوناقتاردى قۇرمەتپەن قارسى الۋدان باستالىپ، ءارى قاراي اۋداندىق مادەنيەت ۇيىندە وتكەن «قازاقتىڭ قايراتى» اتتى تاعىلىمدى كەشكە ۇلاستى. كەش بارىسىندا ءان ونەرىنىڭ ابىزى اتانعان تۇلعانىڭ شىعارماشىلىق جولى مەن ونەگەلى ءومىرى كەڭىنەن ناسيحاتتالىپ، ساحنا تورىندە شاكىرتتەر مەن ونەر جۇلدىزدارى ۇستازعا دەگەن شىنايى ىقىلاسىن انمەن ورنەكتەدى.
مەرەيتوي يەسىن قۇتتىقتاپ، مەرەيىن ۇستەم ەتۋگە ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ماعجان تابىلدين، سونداي-اق جەزقازعان قالاسىنىڭ اكىمى قايرات شايجانوۆ ارنايى كەلىپ، جىلى لەبىزدەرى مەن اق تىلەكتەرىن جەتكىزدى.
سونداي- اق كەش بارىسىندا جاڭاارقا اۋدانىنىڭ اكىمى قانات قوجىقايەۆ حالىق ارتىسىنە اۋدان اتىنان قۇرمەت گراموتاسىن تابىس ەتىپ، سىي- سياپات كورسەتتى.
ونەر كەشىندە قايرات اۋكەن ۇلىنىڭ شاكىرتتەرى مەن ءداستۇرلى ءاندى دارىپتەپ جۇرگەن ەلىمىزدىڭ تانىمال ونەرپازدارى - عالىم مۇحامەدين، سەرىك وسپانوۆ، ەركىن شۇكىمان، ايتبەك نىعىزبايەۆ، ايگۇل قوسانوۆا، جاقسىكەلدى كەمالوۆ، سەرجان مۇساينوۆ، ارداق يساتايەۆا، ەرجان بازاربەكوۆ، سىرىم مۇحامەدجانوۆ جانە وزگە دە ونەر يەلەرى حالىق ءانىنىڭ جاۋھارلارىن ورىنداپ، كورەرمەنگە رۋحاني ءلاززات سىيلادى. شارانى جاڭاارقالىق ايتۋعان ىرىسالدى جۇرگىزدى.
سونداي-اق كەشكە زيالى قاۋىم وكىلدەرى مەن ونەر جاناشىرلارى ارنايى شاقىرىلدى. استانا قالاسىنان - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى امانجول ءالتاي، اقىن، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى عالىم جايلىباي، ءانشى، جىرشى، قوعام قايراتكەرى بەكبولات تىلەۋحان، سونداي- اق قوعام قايراتكەرلەرى مەن مەتسەناتتار جايساڭ احمەتوۆ، ازامات احمەتوۆ، قانات احمەتوۆ، ونەر يەسىنىڭ ءىنىسى احات بايبوسىنوۆ پەن ونىڭ جۇبايى روزا بايبوسىنوۆا، ۇلى مۇحتار بايبوسىنوۆ جانە ءانشى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى بەرەكە كوشەنوۆ، ءداستۇرلى ءانشى قايرات ابەۋوۆ، «تايجان قالماعامبەتوۆ اتىنداعى ۇلىتاۋ وبلىستىق فيلارمونياسى» ديرەكتورى قاراگوز ابدۋلشاريپ قىزى قاتىستى.
كەش سوڭىندا شاكىرتتەرى مەن جاڭاارقا جۇرتشىلىعى اتىنان قايرات اۋكەن ۇلىنا اۆتوكولىك كىلتى تابىس ەتىلدى. بۇل - ەلىنىڭ ءوز ارداقتى ۇلىنا دەگەن شىنايى ىقىلاسى مەن زور قۇرمەتىنىڭ كورىنىسى بولدى.
قايرات بايبوسىنوۆ - تەك جاڭاارقانىڭ عانا ەمەس، بارشا قازاق حالقىنىڭ ماقتانىشى. ول ۇلتتىق ونەردىڭ قارا شاڭىراعىن كوتەرىپ، قازاق ءان مەكتەبىن الەمگە تانىتقان دارا تۇلعا.
مەرەيتوي كەشى - ونەردىڭ ولمەس رۋحى مەن ۇستازعا دەگەن ۇرپاق العىسىنىڭ سالتاناتى ىسپەتتى اسەر قالدىردى.
اۆتور
ابىلايحان جۇماشيەۆ