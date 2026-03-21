ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى تازالىق فيلوسوفياسىن كەڭىنەن دارىپتەۋ ماڭىزدى – پرەزيدەنت
تۇركىستان. KAZINFORM – مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندىقتاردى ناۋرىز مەيرامىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
— ەڭ الدىمەن، بارشاڭىزدى ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى — ءاز-ناۋرىز مەيرامىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن!
ءاز-ناۋرىز — تازارۋ، جاڭارۋ ۋاقىتى. تازالىق — ءمان-ماعىناسى كەڭ ۇعىم. بۇل — ەڭ الدىمەن، وي تازالىعى، سانا مەن نيەت تازالىعى دەگەن ءسوز.
وسىدان ەكى جىل بۇرىن ەلىمىزدە «تازا قازاقستان» جالپى ۇلتتىق اكسياسى باستاۋ الدى. اۋقىمدى جوبا حالىقتىڭ، اسىرەسە، جاستاردىڭ جاپپاي قولداۋىنا يە بولدى. ازاماتتارىمىز تازالىقتى قۇر سوزبەن ەمەس، ناقتى ىسىمەن كورسەتۋدە. ۇقىپتىلىق، جيناقىلىق، تياناقتىلىق قاسيەتتەرى ۇلتىمىزدىڭ جاڭا ساپاسىنا اينالا باستادى، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
— جالپى، «تازا قازاقستان» باستاماسى — جاي عانا كەزەكتى ساياسي ناۋقان نەمەسە ۇگىت-ناسيحات ەمەس، بۇل — مەملەكەتىمىزدىڭ مىزعىماس يدەولوگياسى. سوندىقتان وسى يگى ىسپەن ءبىز جىل بويى اينالىسۋىمىز كەرەك، بۇل ۇلت بولمىسىنىڭ اجىراماس بولىگى بولۋعا ءتيىس. اسىرەسە، ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى تازالىق فيلوسوفياسىن كەڭىنەن دارىپتەۋ ماڭىزدى.
ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى جەر انا دا، ەلىمىز دە جاڭارىپ جاتقان وسى تاريحي ساتتە ايتىلعان تىلەكتىڭ ءمان-ماعىناسى ايرىقشا دەپ ويلايمىن.
سوندىقتان ەڭ باستىسى ەلىمىزگە اماندىق، جەرىمىزگە تىنىشتىق تىلەيمىن. قاسيەتتى وتانىمىز — قازاقستان رەسپۋبليكاسى ماڭگى جاساسىن! اتا زاڭىمىز ءوز تۇعىرىنان تۇسپەسىن! تۋىمىز بيىكتە جەلبىرەسىن! ۇلىس وڭ بولسىن، اق مول بولسىن! ەلىمىزدىڭ ءتورت قۇبىلاسى تۇگەل بولسىن، — دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنە زيارات ەتكەن ەدى.